Легенды советского кино примерили на себя образы голливудских супергероев

Искусственный интеллект изобразил советских актеров в амплуа голливудских супергероев. И вот, что из этого получилось.

Андрей Миронов примерил на себя костюм гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Если коротко - Железного Человека. И неудивительно - Миронова заслуженно можно считать плейбоем советского кино.

Владимир Корнев тоже не рискнул кардинально менять образ и перевоплотился в Аквамена. Примечательно, что в 70-е он сыграл Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия".

Кстати, его партнершей по фильму тогда была Анастасия Вертинская, которая на этот раз стала Чудо-женщиной.

Советские актеры как супергерои. t.me/DeepFaker Советские актеры как супергерои. t.me/DeepFaker Советские актеры как супергерои. t.me/DeepFaker

Николай Караченцов взял на себя роль несокрушимого и неукротимого Халка, а Юрий Никулин - юркого и жизнерадостного Человека Муравья.

Из Олега Янковского вышел прекрасный антигерой Черной Вдовы - Красный страж, а самой Вдовой стала Наталья Варлей.

Александр Абдулов и Владимир Высоцкий поделили образ Бэтмена. В жизни Высоцкий играл Гамлета в театре - еще один драматический персонаж.

Георгию Вицину отлично подошла роль дружелюбного соседа - Человека-паука. В чем-то они даже схожи с Тоби Магуайром, одним из самых знаменитых исполнителей этого персонажа в кино. В комиксах паучка представляют в основном подростком, но Вицину роль идет как нельзя лучше.

Ранее в сети показали, как выглядели бы коты, если бы работали поварами.