22 сентября
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Жизнь

Как выглядит изнутри ресторан Lil Brazil, появившийся на месте клуба Che Guevara в Барнауле — фоторепортаж

Сегодня вечером, 22 октября, официально открывается бар-ресторан Lil Brazil на ул. Пролетарской, 124 в Барнауле. Ранее здесь располагался клуб Che Guevara. Корреспонденту altapress.ru удалось побывать в новом заведении накануне официального открытия и разведать обстановку.

Lil Brazil.
Lil Brazil.
Предоставлено заведением

Маленькая Бразилия

Lil Brazil переводится как «Маленькая Бразилия», и оформлен ресторан соответственно.

Культурная программа

Накануне официального открытия в заведении прошло небольшое закрытое preparty. Для гостей выступала кавер-группа Live’n’drive.

На открытии выступят Dj Iron (Новосибирск) и кавер-группа «В Главных ролях» (Кемерово). Dj Iron - бывший музыкальный директор и резидент AYS GROUP (Grelka bar / Ays BUNKER), резидент ресторана «Максимилианс» (Новосибирск), играет Mash Up.

Как рассказал арт-директор Леонид Енот, по пятницам в Lil Brazil будут выступать известные группы, как правило, из-за пределов региона. По субботам для гостей ресторана будут играть местные коллективы. Воскресные мероприятия пока варьируются. Танцпол в заведении просторный, на глаз — легко вместит порядка 100 человек.

Lil Brazil.
Lil Brazil.
Предоставлено заведением

Бразильская кухня

На мероприятии организовали фуршет, однако кухня тоже работала, поэтому удалось попробовать кое-что из меню. Как мы и писали ранее, бразильские блюда здесь представлены, в основном, мясом. В частности, несколькими видами чурраско.

Сhurrasco на юге Бразилии называют барбекю (по аналогии с аргентинским и уругвайским «асадо»), приготовленный на специально построенном гриле «churrasqueira».

Чурраско из свиной шеи, например, оказалось некой разновидностью очень вкусного шашлыка. Только мягче, сочнее и с необычными приправами.

Lil Brazil.
Lil Brazil.
Максим Стрелковский
Чурраско из свиной шеи.
Чурраско из свиной шеи.
Максим Стрелковский
Lil Brazil.
Lil Brazil.
Максим Стрелковский

Мест за столиками оказалось больше, чем ожидалось. Есть диванчики с подушками за большими столами для компаний из 4-6 человек, есть маленькие столики на одного-двоих, имеется несколько укромных ниш для любителей побыть несколько в стороне от центра событий.

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