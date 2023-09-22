Как выглядит изнутри ресторан Lil Brazil, появившийся на месте клуба Che Guevara в Барнауле — фоторепортаж

Сегодня вечером, 22 октября, официально открывается бар-ресторан Lil Brazil на ул. Пролетарской, 124 в Барнауле. Ранее здесь располагался клуб Che Guevara. Корреспонденту altapress.ru удалось побывать в новом заведении накануне официального открытия и разведать обстановку.

Маленькая Бразилия

Lil Brazil переводится как «Маленькая Бразилия», и оформлен ресторан соответственно.

Культурная программа

Накануне официального открытия в заведении прошло небольшое закрытое preparty. Для гостей выступала кавер-группа Live’n’drive.

На открытии выступят Dj Iron (Новосибирск) и кавер-группа «В Главных ролях» (Кемерово). Dj Iron - бывший музыкальный директор и резидент AYS GROUP (Grelka bar / Ays BUNKER), резидент ресторана «Максимилианс» (Новосибирск), играет Mash Up.

Как рассказал арт-директор Леонид Енот, по пятницам в Lil Brazil будут выступать известные группы, как правило, из-за пределов региона. По субботам для гостей ресторана будут играть местные коллективы. Воскресные мероприятия пока варьируются. Танцпол в заведении просторный, на глаз — легко вместит порядка 100 человек.

Lil Brazil. Предоставлено заведением

Бразильская кухня

На мероприятии организовали фуршет, однако кухня тоже работала, поэтому удалось попробовать кое-что из меню. Как мы и писали ранее, бразильские блюда здесь представлены, в основном, мясом. В частности, несколькими видами чурраско.

Сhurrasco на юге Бразилии называют барбекю (по аналогии с аргентинским и уругвайским «асадо»), приготовленный на специально построенном гриле «churrasqueira».

Чурраско из свиной шеи, например, оказалось некой разновидностью очень вкусного шашлыка. Только мягче, сочнее и с необычными приправами.

Lil Brazil. Максим Стрелковский Чурраско из свиной шеи. Максим Стрелковский Lil Brazil. Максим Стрелковский

Мест за столиками оказалось больше, чем ожидалось. Есть диванчики с подушками за большими столами для компаний из 4-6 человек, есть маленькие столики на одного-двоих, имеется несколько укромных ниш для любителей побыть несколько в стороне от центра событий.