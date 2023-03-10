Как выглядит новая электричка в Черепаново. Фоторепортаж altapress.ru

В первый рейс отправился электропоезд новой серии — ЭП3Д. Журналисты altapress.ru оценили, насколько удобно в нем будет путешествовать из Барнаула в Черепаново.

Здесь более широкие тамбуры. В салонах — сидения новой конструкции, которые, как говорят представители компании РЖД, наиболее приближены к форме тела человека. И самое главное — под сидением есть USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить электронные устройства.

В поезде также есть крепления для велосипедов — чтобы не караулить их в тамбуре, можно подвесить за колеса к стене прямо в вагоне.

Разработчики в серии ЭП3Д открыли новые горизонты доступной среды: оснастили хвостовые вагоны подъемниками для посадки пассажиров в кресле-коляске.

Электропоезд будет следовать по маршруту Барнаул — Черепаново и может отправляться как в 08:00, так и в 15:04.

Подробнее о технических особенностях нового электропоезда читайте на altapress.ru 13 марта.