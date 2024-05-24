Вьюнок, он же ипомея трехцветная, может «отправить» дачников за решетку, сообщает агентство «Прайм» .

В России существует список растений, запрещенных к выращиванию Все дело в психотропных вещеставх, которые в них содержатся. К таким растениям относят и вьюн. За незаконное культивирование предусмотрена уголовная ответственность.

За 10-11 растений на участке можно получить срок до двух лет лишения свободы.

Но суд будет выяснять, каким образом вьюн появился на участке. Если это произошло в результате самосева, будт поблажка. А вот целенаправленное выразивание грозит проблемами.

В любом случае растения придется уничтожить.

Проверки обычно проводит полиция, а земли сельхозназначения контролирует Россельхознадзор.

Как выглядит вьюнок

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