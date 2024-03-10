Как выглядит самая красивая девушка планеты: фото

Представительница Чехии Кристина Пышкова выиграла в конкурсе красоты "Мисс мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hindu .

Кристине всего 23 года. Помимо своей красоты у нее в арсенале есть свободное знание английского, польского, словацкого и немецкого языков. Также девушка получает степени в области права и делового администрирования. Девять лет девушка училась в Академии искусств. Любит играть на флейте и скрипке.

"Мисс мира" основала фонд, который выступает за устойчивое развитие посредством образования.

Моментом гордости для Пышковой является то, что она открыла школу английского языка в Танзании для детей из малообеспеченных семей.

Как выглядит Кристина Пышкова

Ранее жительница Барнаула стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная 2023".

Самое важное - в нашем Telegram-канале