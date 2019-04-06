Как выглядит страшная «сосулька» под водой, убивающая все живое

Под явлением скрывается процесс образования специфической формы морского льда, когда поток слабосоленой ледяной воды сталкивается с более соленой океанской водой — когда образуются сосульки.
Явление также называют «ледяным пальцем смерти», так как поток воды, достигая дна, растекается и замораживает все на своем пути, в том числе и морских существ, пишет mail.ru. Выглядит это как кадры из фильма-катастрофы.
Брайниклы (англ. brinicle, от brine — рапа и icicle — сосулька; ice stalactite) известны с 1960-х годов, но впервые задокументировать их удалось только в 2011 году во время съёмок компанией Би-би-си цикла передач «Замёрзшая планета».
Ранее сообщалось, что дайвер Роман Воробьев рассказал, что он увидел подо льдом Телецкого озера. Воздух, выдохнутый дайверами создаёт причудливые узоры на ледяном куполе, искрясь на солнце. Большие пузыри разбиваясь о поверхность льда, текут ручейками, капельками, сливаются в целые воздушные озера.