Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Как выглядит страшная «сосулька» под водой, убивающая все живое

Еще в 1962 году океанограф Силье Мартин впервые описал удивительное явление под названием брайникл, которое он сравнил с подводными «сталактитами». Это — «ледяной палец» смерти.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Под явлением скрывается процесс образования специфической формы морского льда, когда поток слабосоленой ледяной воды сталкивается с более соленой океанской водой — когда образуются сосульки.

Явление также называют «ледяным пальцем смерти», так как поток воды, достигая дна, растекается и замораживает все на своем пути, в том числе и морских существ, пишет mail.ru. Выглядит это как кадры из фильма-катастрофы.

Брайниклы (англ. brinicle, от brine — рапа и icicle — сосулька; ice stalactite) известны с 1960-х годов, но впервые задокументировать их удалось только в 2011 году во время съёмок компанией Би-би-си цикла передач «Замёрзшая планета».

Ранее сообщалось, что дайвер Роман Воробьев рассказал, что он увидел подо льдом Телецкого озера. Воздух, выдохнутый дайверами создаёт причудливые узоры на ледяном куполе, искрясь на солнце. Большие пузыри разбиваясь о поверхность льда, текут ручейками, капельками, сливаются в целые воздушные озера.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость