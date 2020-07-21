Как выйти замуж на Прокопьев день: народные приметы 21 июля

21 июля отмечается народно-христианский праздник Прокопьев день. По-другому его называют Прокоп, Казанская летняя, Прокоп-жнец и Прокопы летние. Рассказываем, как выйти замуж и как вернуть себе зрение этот день.

Народные традиции 21 июля

Сегодня чтят память мученика Прокопия, который известен в народе под именем жатвенника, так как с этого дня начинают жать рожь. Вначале святому служили молебен, а уже затем выходили в поле.

В этот день человек, который имеет проблем со зрение, должен купить небольшую икону с изображением Божьей матери. После подойти с ней к любому водоему, трижды перекреститься и поцеловать икону, одновременно приговаривая следующие слова: «Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!». И опустить голову в воду с открытыми глазами или же просто обмыть их руками.

Девушки, которые мечтали выйти замуж, выходили в полночь с 20 на 21 июля на пригорок и насобирать там различные травы. После положить их дома у иконы Божьей матери и лечь спать. Умывшись с утра, нужно было три раза обтереть лицо подолом ночной рубашки, читая при этом молитву. Затем взять траву у иконы и подбросить ее над собой, думая в этот момент о большой любви.

Черника. Витамины. Ягода. СС0

К этому дню поспевала черника. Собирать ее выходили, в основном, дети и старики. Ягоду также считали чудодейственной.

В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято было работать. Местные устраивали гулянья в честь праздника, которые чаще всего длились 2−3 дня.

Народные приметы 21 июля