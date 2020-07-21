Как выйти замуж на Прокопьев день: народные приметы 21 июля

Народные традиции 21 июля
Сегодня чтят память мученика Прокопия, который известен в народе под именем жатвенника, так как с этого дня начинают жать рожь. Вначале святому служили молебен, а уже затем выходили в поле.
В этот день человек, который имеет проблем со зрение, должен купить небольшую икону с изображением Божьей матери. После подойти с ней к любому водоему, трижды перекреститься и поцеловать икону, одновременно приговаривая следующие слова: «Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!». И опустить голову в воду с открытыми глазами или же просто обмыть их руками.
Девушки, которые мечтали выйти замуж, выходили в полночь с 20 на 21 июля на пригорок и насобирать там различные травы. После положить их дома у иконы Божьей матери и лечь спать. Умывшись с утра, нужно было три раза обтереть лицо подолом ночной рубашки, читая при этом молитву. Затем взять траву у иконы и подбросить ее над собой, думая в этот момент о большой любви.
К этому дню поспевала черника. Собирать ее выходили, в основном, дети и старики. Ягоду также считали чудодейственной.
В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято было работать. Местные устраивали гулянья в честь праздника, которые чаще всего длились 2−3 дня.
Народные приметы 21 июля
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Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.
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Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.
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Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.
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Пчелы ведут себя агрессивно — к засухе.
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Если 21 июля погода хорошая — можно приступать к севу озимых.
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Страдную пору осилишь — гору с места сдвинешь.
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На Прокопа начинай в огороде прополку.
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На Прокопия-жатвенника сильная жара начинается.
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Зерно в колосу — торопись жать полосу.
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В ягодный год — дел невпроворот.