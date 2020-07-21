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Жизнь

Как выйти замуж на Прокопьев день: народные приметы 21 июля

21 июля отмечается народно-христианский праздник Прокопьев день. По-другому его называют Прокоп, Казанская летняя, Прокоп-жнец и Прокопы летние. Рассказываем, как выйти замуж и как вернуть себе зрение этот день.

Поле. Девушка. Пшеница
Поле. Девушка. Пшеница
СС0

Народные традиции 21 июля

Сегодня чтят память мученика Прокопия, который известен в народе под именем жатвенника, так как с этого дня начинают жать рожь. Вначале святому служили молебен, а уже затем выходили в поле.

В этот день человек, который имеет проблем со зрение, должен купить небольшую икону с изображением Божьей матери. После подойти с ней к любому водоему, трижды перекреститься и поцеловать икону, одновременно приговаривая следующие слова: «Матерь Божья, помоги, мне зор крепкий сохрани!». И опустить голову в воду с открытыми глазами или же просто обмыть их руками.

Девушки, которые мечтали выйти замуж, выходили в полночь с 20 на 21 июля на пригорок и насобирать там различные травы. После положить их дома у иконы Божьей матери и лечь спать. Умывшись с утра, нужно было три раза обтереть лицо подолом ночной рубашки, читая при этом молитву. Затем взять траву у иконы и подбросить ее над собой, думая в этот момент о большой любви.

Черника. Витамины. Ягода.
Черника. Витамины. Ягода.
СС0

К этому дню поспевала черника. Собирать ее выходили, в основном, дети и старики. Ягоду также считали чудодейственной.

В некоторых областях на Казанскую летнюю не принято было работать. Местные устраивали гулянья в честь праздника, которые чаще всего длились 2−3 дня.

Народные приметы 21 июля

  • Если поспевало жито — в этот день начинали жатву.

  • Коли на Казанскую черника поспевает, то поспела и рожь.

  • Если Казанская неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

  • Пчелы ведут себя агрессивно — к засухе.

  • Если 21 июля погода хорошая — можно приступать к севу озимых.

  • Страдную пору осилишь — гору с места сдвинешь.

  • На Прокопа начинай в огороде прополку.

  • На Прокопия-жатвенника сильная жара начинается.

  • Зерно в колосу — торопись жать полосу.

  • В ягодный год — дел невпроворот.

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