Как выжить в снежном плену на трассе Алтая

Ветер в Алтайском крае успокоится только 27 декабря. Автомобилистам советуют не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости. Что делать, если ехать все-таки пришлось?

Подготовиться

Перед дальней поездкой в условиях плохой видимости необходимо тщательно подготовиться. Нужно проверить состояние всех систем автомобиля и наличие необходимых вещей.

В машине должны быть:

аптечка ( проверьте ее комплектацию!),

проверьте ее комплектацию!), топор , нож,

нож, трос , лебедка , стальные карабины,

лебедка стальные карабины, лопата,

скребок для очистки стекол.

Не помешает запасная канистра с топливом, теплые вещи или термоодеяла, запас еды. На всякий случай можно взять PowerBank для зарядки телефона.

Не забудьте предупредить родных и знакомых о своем маршруте.

Трасса закрыта , метель. altapress.ru

Что делать , если застрял на трассе

Первое, что нужно сделать, если вы оказались в снежной ловушке, — успокоиться и не паниковать.

Необходимо связаться со спасателями по номеру 112.

При обращении следует указать местонахождение, приметы местности, количество человек, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Если ситуация позволяет, уберите машину с проезжей части, поставьте знаки, чтобы вас было видно. Также автомобилисты советуют вывернуть руль вправо, чтобы в случае удара в заднюю часть автомобиль не вылетел на середину дороги.

Утеплите машину, например, многослойными панелями для окон или рулонным утеплителем. Утеплитесь сами и ждите помощи.

На трассах Алтайского края организовали дежурство патрульных групп с участием сотрудников ГИБДД и пожарно-спасательных гарнизонов. В экстренном случае на помощь приедут быстро.

Метель , ДПС. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Что делать , чтобы не попасть в снежную ловушку?

В метель следует уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.

Трасса , метель. vk.com/barneos22

Нельзя приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь, говорят в МЧС. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления.

Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6−8 раз.