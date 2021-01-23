Как волонтеры со всей России проходят онлайн-обучение в фонде Облака при поддержке Фонда Потанина

В ноябре прошлого года благотворительный фонд «Облака» получил возможность перевести свою очную программу обучения с волонтерами на онлайн формат и расширить проект до Российского масштаба. И произошло это благодаря уже существующему опыту работы с волонтерами, который имеет историю более 5 лет, благодаря качественной работе с заявкой основного грантрайтера фонда Ольги Ростовцевой и благодаря потрясающей поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина .

Так в декабре уже стартовал проект по созданию уникальной открытой школы волонтеров на 60 мест.

Всего 3 дня шел набор слушателей на обучение в онлайн-школе. Было подано более 90 заявок и в результате конкурсного отбора, в школу команда проекта зачислила 60 слушателей.

Проекту нет и месяца, а фонд уже провел первоначальное анкетирование всех зачисленных слушателей, провели два двухчасовых вебинара по темам: «Введение: об онлайн-школе и базовые правила волонтерства», спикером выступила основатель фонда «Облака» и соавтор проекта Джамиля Семененко, и «Мотивация волонтера», спикером выступила директор благотворительного проекта Charity Market Юлия Панарина.

Среди слушателей оказались жители с 7 регионов России, большая часть, безусловно с Алтайского края, города Барнаула. Среди регионов такие как: Москва, Санкт-Петербург, Покачи (округ Югра), Екатеринбург, Уфа и многие другие города.

Безусловно, такая картина радует нас. Ведь наша задача в заявке на получение гранта звучала — как расширение нашего проекта, передача знаний жителям городов и поселков России, которые хотят правильно помогать и гармонично внедрить волонтерство в свою повседневную жизнь.

Онлайн-школа. Благотворительный фонд «Облака»

Впереди нас ждут темы такие как: «Как выбрать свое НКО», «Выгорание волонтера», «Как работать с разными целевыми группами подопечных», «Тайминг волонтера: как определить для себя, сколько времени нужно уделять волонтерству, чтобы это не мешало качество жизни» и многое другое.

Также мы пригласили выступить в качестве спикеров известных лидеров социальных изменений и НКО с разных территорий России. Так, например, когда тема коснется помощи бездомных, спикером будут выступать лидеры из реальных НКО, которые занимаются вопросами бездомности в России.

По завершению проекта, все записи онлайн-занятий будут опубликованы на канале youtube фонда Облака и открыты к общему доступу каждому пользователю интернета.

После завершения онлайн-школы начнется второй этап реализации гранта: запуск видеокурса на платформе Степик по развитию волонтерства. И доступ к прохождению программы будет предоставлен каждому жителю России.

Сейчас в команде проекта работает уже 4 штатных сотрудника фонда и 7 приглашенных экспертов, друзей фонда «Облака».

Читать о новостях проекта вы можете на странице аккаунта в инстаграм фонда «Облака», а также на сайте фонда.

Спасибо за вашу поддержку и веру в наше дело!

«Поддержка предоставлена победителю конкурса „Практики личной филантропии и альтруизма“ Благотворительного фонда Владимира Потанина».