Как восстановить здоровье на Трофима и Зосиму. Приметы и традиции 2 октября

2 октября отмечен в народном календаре как День Трофима и Зосимы. В этот день собирали мед и готовили ульи к зиме. Православные почитали память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во время царствования римского императора Проба. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Дня Трофима и Зосимы

Со 2 по 10 октября начинался сбор меда, а также подготовка ульев к зиме. В народе этот период называли Пчелиной девятиной. Люди верили, что для сохранения ульев нужно помолиться двум святым — Зосиме, пчелиному заступнику, и Трофиму, который дружит с медведем.

В этот день пекли блины и оладьи и ели их с медом. Лакомством угощали друзей и соседей — так поддерживали мир и спокойствие. Блинчики подавались к столу на протяжении Пчелиной девятины, потому ее еще называли Лакомым столом.

Также мед был одним из главных средств для поддержания здоровья. Чтобы избежать болезней, нужно утром съесть ложку меда и запить теплой водой.

Что нельзя делать 2 октября

Нельзя отправляться на рыбалку и гулять около водоемов — водяной может утащить вас на дно к себе в гости.

Не стоит отказывать в милостыне — а то и в ваш дом придет нужда.

Поберегитесь острых предметов и не берите в руки ножи и ножницы. Можно сильно пораниться.

Нельзя мести метлой сор, иначе можно вымести счастье и удачу из дома.

Приметы Трофимова дня