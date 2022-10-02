Как восстановить здоровье на Трофима и Зосиму. Приметы и традиции 2 октября

Традиции Дня Трофима и Зосимы
Со 2 по 10 октября начинался сбор меда, а также подготовка ульев к зиме. В народе этот период называли Пчелиной девятиной. Люди верили, что для сохранения ульев нужно помолиться двум святым — Зосиме, пчелиному заступнику, и Трофиму, который дружит с медведем.
В этот день пекли блины и оладьи и ели их с медом. Лакомством угощали друзей и соседей — так поддерживали мир и спокойствие. Блинчики подавались к столу на протяжении Пчелиной девятины, потому ее еще называли Лакомым столом.
Также мед был одним из главных средств для поддержания здоровья. Чтобы избежать болезней, нужно утром съесть ложку меда и запить теплой водой.
Что нельзя делать 2 октября
-
Нельзя отправляться на рыбалку и гулять около водоемов — водяной может утащить вас на дно к себе в гости.
-
Не стоит отказывать в милостыне — а то и в ваш дом придет нужда.
-
Поберегитесь острых предметов и не берите в руки ножи и ножницы. Можно сильно пораниться.
-
Нельзя мести метлой сор, иначе можно вымести счастье и удачу из дома.
Приметы Трофимова дня
- Человек, родившийся 2 октября, будет обладать красноречием.
- Много желудей — к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
- Теплая и туманная погода — к благоприятной осени.
- Гром гремит — зима бесснежная будет.
- Пчелы плотно залепляют леток — к зимним морозам.