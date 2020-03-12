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Как встречаются организаторы мероприятий?

13 февраля Гранд-отель «Жемчужина» гостеприимно принял в своих стенах людей, влюбленных в мероприятия. «Влюбленные в мероприятия», именно под таким названием Ассоциация организаторов мероприятий (АОМ) собрала своих резидентов, партнеров и коллег на торжественном открытии в Сочи.

Барабанной дробью шоу «Феерия» возвестило о начале мероприятия.

«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
PR-компания «ОРГАНИЗАТОР»

Вице-президент АОМ Татьяна Магид рассказала об основной идеологии создания данной организации:

Мы поставили перед собой основную стратегическую задачу — объединение профессионалов.

Целью деятельности АОМ является объединение профессионалов из сферы Event со всей России, повышение уровня оказываемых услуг, формирование сообщества для общения и повышения профессионального уровня в рамках деятельности АОМ, реализация социальной миссии.

Президент Ассоциации организаторов мероприятия — Екатерина Оселедченко представила перспективы развития организации для партнеров и резидентов:

Екатерина Оселедченко
Екатерина Оселедченко

Мы планируем расширить деятельность АОМ на территории всей России, поскольку уже сейчас у нас более 10 заявок на создание филиалов.

Более 100 заявок на вступление в АОМ и более 30 партнёрских соглашений на подписании. Они направлены на взаимодействие с органами власти, некоммерческими и коммерческими, социальными и благотворительными организациями, представителями крупного и среднего бизнеса.

Для создания положительного имиджа АОМ в обществе, а также реализации социальной миссии, готовится план мероприятий на год.


АОМ был создан в городе Сочи в декабре 2019 года, чтобы объединить опыт, мастерство, навыки и знания специалистов этой отрасли, создатели сообщества решили собрать вместе специалистов со всей страны и создать здесь Всероссийскую Ассоциацию организаторов мероприятий. В Сочи — большие перспективы для коллективной работы, поскольку Южная столица России является центром притяжения для проведения крупнейших мероприятий бизнеса, спорта и культуры.

«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
PR-компания «ОРГАНИЗАТОР»

Широкий отклик специалистов сферы Event подтвердил необходимость создания данной организации. Только на открытии присутствовало более 130 человек, а многие присоединились к списку резидентов уже после мероприятия.

В список партнеров и друзей Ассоциации уже сегодня входят: Ассоциация отельеров, Ассоциация дизайнеров, Гранд-отель «Жемчужина», ресторан «Me Sochi», «Клуб маркетологов Сочи», сообщество территория «Успеха», Event-пространство «Хром Холл», предприятия города Сочи, представители госорганов и СМИ.

«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
«Влюбленные в мероприятия» в гранд-отель «Жемчужина».
PR-компания «ОРГАНИЗАТОР»

В завершении встречи все гости исполнили «Гимн Ассоциации», написанный специально к открытию талантливым композитором и автором песен Константином Жарковым из Новосибирска. А Ольга Жигалина, специально, прилетевшая к этому дню в Сочи, представила его на суд зрителей своим потрясающим вокалом. Открытие получилось ярким и позитивным.

Всех, кто близок к сфере организации мероприятий Екатерина Оселедченко и Татьяна Магид приглашают вступить в их Ассоциацию, для этого необходимо заполнить Анкету.

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи ⠀
Телефон: + 7−988−401−17−07
Инстаграм: @aom.sochi

Партнеры:

Создатели АОМ:

  • Президент — Екатерина Оселедченко @ekaterinaoseledchenko
  • Вице-президент — Татьяна Магид @magid.pro

Партнеры:

Волонтеры:

Звукорежиссер:

Ведущий:

Вокал:

Гимн (текст и слова композитора):

Танцевальные номера:

  • Сочинский филиал профессионального барабанного шоу «Феерия» @feeriya_sochi
  • Фламенко фьюжн Сочи и коллектив трайбл «Luna Umbra» @art.fusion.sochi

Организация конкруса:

  • Good Zone, «Сочный бизнес», Бурмагина Наталья @sochnyj_busines

Фотограф/видеограф:

Подарки предоставлены:

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