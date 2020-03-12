Как встречаются организаторы мероприятий?

Вице-президент АОМ Татьяна Магид рассказала об основной идеологии создания данной организации:
Мы поставили перед собой основную стратегическую задачу — объединение профессионалов.
Целью деятельности АОМ является объединение профессионалов из сферы Event со всей России, повышение уровня оказываемых услуг, формирование сообщества для общения и повышения профессионального уровня в рамках деятельности АОМ, реализация социальной миссии.
Президент Ассоциации организаторов мероприятия — Екатерина Оселедченко представила перспективы развития организации для партнеров и резидентов:
Екатерина Оселедченко
Мы планируем расширить деятельность АОМ на территории всей России, поскольку уже сейчас у нас более 10 заявок на создание филиалов.
Более 100 заявок на вступление в АОМ и более 30 партнёрских соглашений на подписании. Они направлены на взаимодействие с органами власти, некоммерческими и коммерческими, социальными и благотворительными организациями, представителями крупного и среднего бизнеса.
Для создания положительного имиджа АОМ в обществе, а также реализации социальной миссии, готовится план мероприятий на год.
АОМ был создан в городе Сочи в декабре 2019 года, чтобы объединить опыт, мастерство, навыки и знания специалистов этой отрасли, создатели сообщества решили собрать вместе специалистов со всей страны и создать здесь Всероссийскую Ассоциацию организаторов мероприятий. В Сочи — большие перспективы для коллективной работы, поскольку Южная столица России является центром притяжения для проведения крупнейших мероприятий бизнеса, спорта и культуры.
Широкий отклик специалистов сферы Event подтвердил необходимость создания данной организации. Только на открытии присутствовало более 130 человек, а многие присоединились к списку резидентов уже после мероприятия.
В список партнеров и друзей Ассоциации уже сегодня входят: Ассоциация отельеров, Ассоциация дизайнеров, Гранд-отель «Жемчужина», ресторан «Me Sochi», «Клуб маркетологов Сочи», сообщество территория «Успеха», Event-пространство «Хром Холл», предприятия города Сочи, представители госорганов и СМИ.
В завершении встречи все гости исполнили «Гимн Ассоциации», написанный специально к открытию талантливым композитором и автором песен Константином Жарковым из Новосибирска. А Ольга Жигалина, специально, прилетевшая к этому дню в Сочи, представила его на суд зрителей своим потрясающим вокалом. Открытие получилось ярким и позитивным.
Всех, кто близок к сфере организации мероприятий Екатерина Оселедченко и Татьяна Магид приглашают вступить в их Ассоциацию, для этого необходимо заполнить Анкету.
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи ⠀
Телефон: + 7−988−401−17−07
Инстаграм: @aom.sochi
Партнеры:
Создатели АОМ:
- Президент — Екатерина Оселедченко @ekaterinaoseledchenko
- Вице-президент — Татьяна Магид @magid.pro
Партнеры:
- Гранд Отель «Жемчужина» @zhemchuzhinahotel
- PR — компания «ОРГАНИЗАТОР» @organizator_pr
Волонтеры:
- Оселедченко Полина @polina.oss
- Кецба Леона @leona_ketsba
- Ольга Поляковская @olga_organizuet
- Наталья Прокофьева @natalie_prokofeva
Звукорежиссер:
- DANIEL ONYX | Дэниел Оникс @djdanielonyx
Ведущий:
- Андрей Зиттер @andreizitter
Вокал:
- Ольга Жигалина @olga__zhigalina
- Яна Лащ @ya.lasch
Гимн (текст и слова композитора):
- Константин Жарков @kostya_jaroom
Танцевальные номера:
- Сочинский филиал профессионального барабанного шоу «Феерия» @feeriya_sochi
- Фламенко фьюжн Сочи и коллектив трайбл «Luna Umbra» @art.fusion.sochi
Организация конкруса:
- Good Zone, «Сочный бизнес», Бурмагина Наталья @sochnyj_busines
Фотограф/видеограф:
- Анна Бердник @Photo_annaberdnik
- Катерина Хасанова @katihasanova
- Сафонова Ольга @safonpics
Подарки предоставлены:
- Анна Оганисян @anna.ogannisian
- Компания «Сила Мёда» @sila_gory_med
- Nanoasiasochi @Nanoasiasochi
Инфопартнеры:
- Телеканал Sochi Live @Sochi24tv
- night2day sochi @night2day_sochi