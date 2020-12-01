Как встретить первый день зимы: народные приметы на Платона и Романа Зимоуказателей

Народные традиции 1 декабря
На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Наши предки говорили: «Платон да Роман кажут зиму нам».
За погодой наблюдали в течение всего дня. По утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.
По древней традиции, если в семье ощущался недостаток денег, то 1 декабря нужно было обязательно помолиться святым Платону и Роману о материальном достатке. После такой молитвы денежный вопрос должен был непременно решиться.
Также святых просили помочь благополучно пережить зиму, а будущей осенью собрать хороший урожай.
Народные приметы 1 декабря
- Какой этот день — такая и зима.
- Если на Платона и Романа день теплый, то зима будет теплая.
- Сколько раз переменится погода в течение дня 1 декабря, столько перемен будет и в предстоящую зиму.
- Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.
- Если луна на небе находится в светящемся круге, то грядет сильный мороз.
- Если ворона ходит по дороге, значит, скоро будет оттепель.
- У горящей лучины конец чернеет — ожидай тепло.
- Грачи появились в стаях галок — к теплой зиме.