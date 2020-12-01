Как встретить первый день зимы: народные приметы на Платона и Романа Зимоуказателей

1 декабря отмечается народно-христианский праздник Платон и Роман Зимоуказатель. По-другому его называют Зимоуказчики, Платон и Роман, День Платона и Романа. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 1 декабря

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Наши предки говорили: «Платон да Роман кажут зиму нам».

За погодой наблюдали в течение всего дня. По утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

По древней традиции, если в семье ощущался недостаток денег, то 1 декабря нужно было обязательно помолиться святым Платону и Роману о материальном достатке. После такой молитвы денежный вопрос должен был непременно решиться.

Деньги. Монеты. CC0

Также святых просили помочь благополучно пережить зиму, а будущей осенью собрать хороший урожай.

Народные приметы 1 декабря