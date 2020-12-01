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Жизнь

Как встретить первый день зимы: народные приметы на Платона и Романа Зимоуказателей

1 декабря отмечается народно-христианский праздник Платон и Роман Зимоуказатель. По-другому его называют Зимоуказчики, Платон и Роман, День Платона и Романа. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 1 декабря

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Наши предки говорили: «Платон да Роман кажут зиму нам».

За погодой наблюдали в течение всего дня. По утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

По древней традиции, если в семье ощущался недостаток денег, то 1 декабря нужно было обязательно помолиться святым Платону и Роману о материальном достатке. После такой молитвы денежный вопрос должен был непременно решиться.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

Также святых просили помочь благополучно пережить зиму, а будущей осенью собрать хороший урожай.

Народные приметы 1 декабря

  • Какой этот день — такая и зима.
  • Если на Платона и Романа день теплый, то зима будет теплая.
  • Сколько раз переменится погода в течение дня 1 декабря, столько перемен будет и в предстоящую зиму.
  • Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.
  • Если луна на небе находится в светящемся круге, то грядет сильный мороз.
  • Если ворона ходит по дороге, значит, скоро будет оттепель.
  • У горящей лучины конец чернеет — ожидай тепло.
  • Грачи появились в стаях галок — к теплой зиме.
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