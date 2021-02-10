Как задобрить домового. Народные приметы 10 февраля

Народные традиции 10 февраля
Главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.
Известно, что в каждой крестьянской семье держали кошку. Но не только для охоты на мышей. Говорили, что кошка — хозяйка дома, и она может поладить с домовым. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки.
Чтобы угодить домовому, в доме к этому дню наводилась абсолютная чистота. Женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили вещи, чтобы привлечь себе счастье.
По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей. По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.
10 февраля запрещается убивать любых насекомых. Иначе есть риск навлечь на себя и близких беды и несчастья. Домашних животных тоже обижать не стоит — домовой накажет.
Народные приметы 10 февраля
- Если в Ефремов день по улицам гуляет ветер, то лето будет дождливым.
- Синий воздух над лесом 10 февраля предвещает скорое потепление.
- Если на Ефрема — сверчкового заступника лес почернел, это тоже обещает тепло.