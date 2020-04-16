Как законопослушная предпринимательница из Барнаула печет любимое лакомство американских копов

Что будет, если пончики начнет делать не пекарь, а архитектор? Может получиться довольно вкусно. Валентина Матвеева, управляющая первой пончиковой пекарней в Барнауле, рассказала altapress.ru, как она оставила работу архитектора и стала приучать жителей края к «любимой еде» американских полицейских.

«Если не я , то кто-то другой»

Валентина Матвеева — молодой архитектор. Она поработала шесть лет по профессии и получила второе строительное образование. Однако ее интересы не ограничиваются проектированием беседок для заказчиков и счетом смет. Валентина очень любит пончики. Настолько, что решила создать собственную пекарню.

Валентина Матвеева,

управляющая компании «Доставка пончиков»:

Когда изучала рынок, обнаружила, что во многих российских городах есть пончиковые пекарни. Иногда работающие по франшизе. У нас ничего подобного не было. Собственно, это и подтолкнуло задуматься о первой в Барнауле подобной пекарне.

Пробную партию пончиков Валентина испекла на домашней кухне. В течение месяца она подбирала подходящие рецепты, изучала способы формирования выпечки и методы жарки. Приобрела даже специальные формовые кольца, но они ей так и не пригодились.



В итоге Валентина остановилась на дрожжевом тесте, которое делает выпечку пышной. Пончики обжаривает во фритюре. Все рецепты и дизайн лакомства разработала сама. Процесс не быстрый — на некоторые «модели» уходит около двух-трех недель. Сейчас в пекарне можно найти пончики с фисташковыми хлопьями, вишневые, клубничные и даже со вкусом шоколадного батончика «Несквик».

Домашняя кухня оказалась мала для выполнения большого числа заказов. Поэтому Валентина начала искать подходящее помещение и оборудование. Поначалу девушка задумывалась о приобретении специального пончикового аппарата. Однако от него пришлось отказаться. Аппарат не мог обеспечить идеальную форму всей выпечки.

На оплату аренды и покупку необходимого оборудования Валентине пришлось копить деньги самостоятельно. Для старта потребовалось около 150 тыс. рублей.

Валентина Матвеева,

управляющая компании «Доставка пончиков»:

Я знала, что если пекарню открою не я, то это сделает кто-то другой!

Несмотря на то что Валентина научилась печь пончики самостоятельно, поняла, что без дополнительной помощи не обойтись, когда увеличилось число заказов. Начался поиск сотрудников.

Девушка понимала, что выпечка и доставка требуют больших сил, так как работать приходится все время на ногах. Поэтому она искала людей моложе 40 лет с пекарским опытом, а также просто студентов. В итоге были наняты два пекаря и один курьер. В будущем Валентина надеется увеличить штат.

«Начинка» пекарни

Сейчас «Доставка пончиков» ( доставкапончиков.рф ) работает в просторном помещении на проспекте Ленина. В цехе пекари могут свободно готовить большие объемы продукции. Здесь же у покупателей есть возможность забрать заказ. У пекарни имеется сайт и аккаунт в Instagram, который ведет Валентина. Там представлено 18 видов пончиков.

Работа идет активно: с 10:00 до 22:00, без выходных. На приготовление одной партии пончиков уходит 80 минут, на ее украшение еще 20. В особо «плодотворные» на заказы дни Валентина помогает пекарям. Девушка рассказала, что бывали случаи, когда в течение получаса поступало до пяти заказов. В подобные моменты сил одного курьера становится недостаточно, поэтому Валентина обращается в курьерские службы.

Валентина Матвеева,

управляющая компании «Доставка пончиков»:

Производство — очень сложный и длительный процесс. Завести тесто, пожарить пончики, подготовить начинку, глазурь, украсить лакомство. Невозможно одному человеку здесь делать все. Я часто прихожу на помощь пекарю: упаковываю или украшаю заказ.

Компания Валентины остается единственной в городе, которая занимается пончиками. Конкуренции нет. Для развития бизнеса Валентина решила сотрудничать с магазинами и кафе. Однако они не смогли обеспечить уровень продаж, который устроил бы пекарню. Продукт может храниться только два дня, но большинство торговых точек не успевало продать все пончики. Поэтому от сотрудничества пришлось отказаться.

«Архитектурная выпечка»

Девушка отмечает, что во многом ей помогал муж. Он «усмирял фантазии», когда идей становилось слишком много. Друзья и знакомые Валентины поразились, когда узнали, что она открыла собственную пекарню. В комментариях к посту «Доставки пончиков» в Instagram ее подписчики написали, что были крайне удивлены решением Валентины бросить работу архитектора и уйти в пекари.

Да, Валечка, действительно, зная тебя столько лет архитектором, было удивительно твое новое хобби!

Заказчики в целом пончиками довольны. Конечно, бывают и те, кому выпечка кажется слишком жирной или сладкой. Но в большинстве случаев покупатели ее хвалят. Рекордное число проданных за один день пончиков было в Новый год. Тогда Валентина продала 178 штук.

Валентина Матвеева,

управляющая компании «Доставка пончиков»:

Поначалу заказы шли благодаря интересу к новинке, а потом большинство заказчиков стали нашими постоянными клиентами.

Валентина получает огромное удовольствие от новой работы и старается радовать покупателей вкусными новинками и приятными бонусами в виде розыгрышей и акций. Тем не менее девушка не забыла и о своей профессии архитектора. У нее есть два аккаунта в Instagram, посвященные архитектуре и полимерной глине.

Юлия Дильман