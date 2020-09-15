Как зарабатывают на дивидендах и кто такие дивидендные аристократы

Акции считаются высокорисковым инструментом и позволяют зарабатывать на разнице в цене до 100−150% годовых, но и это не предел. Важной особенностью считается то, что такой уровень доходности они не покажут за короткий срок. Акции — это активы для долгосрочного инвестирования. Наибольшую доходность инструменты показывают за 1−5 лет. Многое зависит от финансовых показателей компании, в какой сфере работает и внешнеэкономических событий.

Несмотря на возможную высокую доходность по акциям, они позволяют акционерам зарабатывать на дивидендах вне зависимости от изменения курса.

Стратегия предполагает получение регулярных выплат (части прибыли, соразмерно приобретенному пакету акций компании) в виде дивидендов. Выплата происходит от полученной прибыли после налогообложения. Такой способ работы считается самым предсказуемым и стабильным. Допускается использование на долгосрочную перспективу, без активного внимания трейдера за текущей рыночной ситуацией и без непосредственного вовлечения в торговый процесс.

Важно. Законом не ограничено (Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 208 — ФЗ) право компании не выплачивать дивиденды за конкретный период. В таком случае полученная прибыль направляется на развитие компании и другие смежные цели. На бирже существует много акционерных обществ, которые не выплачивают дивиденды, но стоимость их акций стабильно растет. Дивиденды могут выплачиваться по результатам работы компании за год, квартал или полугодие.

Тем не менее, согласно Stolf, компании, которые выплачивают дивиденды, выделяют на них от 5 до 15% прибыли в стреднем. Но некоторые доводят сумму выплат до 50% прибыли. Как получить дивиденды и что для этого нужно, можно прочесть у https://stolf.today/dividendy.html, там же есть примеры заработка на дивидендах.

Из всех компаний выплачивающих дивиденды выделяются группы лидеров — аристократы и короли.

Дивидендные аристократы

Поскольку одним из способов получения прибыли от владения акциями являются дивиденды, то выделяются компании, которые относятся к так называемой категории дивидендных аристократов. Это компании, которые не только стабильно выплачивают дивиденды последние 25 лет, но и увеличивают размер выплат.

Для отнесения компании к категории аристократов не достаточно выплачивать дивиденды последние 25 лет, предъявляются дополнительные требования, соблюдение которых обязательно:

Обязательное присутствие компании в индексе S&P 500. Рыночная капитализация от 3 млр долларов. Среднедневной оборот торгов по бумагам компании должен быть не менее 5 млрд долларов.

Состав компаний, входящих в индекс дивидендных аристократов (S&P 500 Dividend Aristocrats) ежегодно, в конце января.

По состоянию на август 2020 года в список входят 65 компании. Средняя доходность по акциям аристократов составляет 2,5% годовых. Сравнительно не высокая, однако, эти компании считаются одними из самых надежных, их называют элитой фондового рынка.

Основные преимущества работы с дивидендными аристократами:

стабильные выплаты дивидендов;

надежность — в список входят самые крупные и стабильно работающие компании , которые за долгий срок ведения бизнеса доказали свою финансовую устойчивость и надежность;

которые за долгий срок ведения бизнеса доказали свою финансовую устойчивость и надежность; дивидендные выплаты у аристократов выше по рынку , чем у обычных компаний;

чем у обычных компаний; низкая волатильность котировок акций.

Аристократами являются компании, хорошо знакомые российскому потребителю — Procter & Gamble, Coca-Cola, Caterpillar Inc., Colgate-Palmolive (дивидендная доходность 2,6% годовых), Johnson & Johnson, McDonald`s, Kimberly-Clark (с годовой доходностью 2,9%) и многие другие.

Важно. Один из гениев инвестиций — Уоренн Баффет советует: «Покупайте только то, что вы будете совершенно счастливы иметь, если рынок закроется на 10 лет.». Это объясняет наличие в его инвестиционном портфеле дивидендных аристократов и их особенности — стабильная выплата дивидендов с постепенным ежегодным увеличением на протяжении долгих лет. В разные годы инвестор являлся владельцем акций таких компаний как: Wells Fargo (WFC), Coca-Cola (KO), American Express (AXP), IBM (IBM), WalMart. Долгосрочное сотрудничество с лучшими акционерными обществами — это основа грамотного и перспективного инвестиционного портфеля.

Дивидендные короли

На бирже также выделяют особой тип компаний, которые называют дивидендными королями. Их главное отличие от аристократов — стабильное увеличение выплат последние 50 лет. Других требований к финансовой деятельности организаций (как это делается при формировании списка аристократов) не предъявляется.

К дивидендным королям традиционно относятся такие компании как: Nordson Corp, H.B. Fuller, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Dover Corp., Emerson Electric Co и другие.

Несмотря на длительный срок увеличения выплачиваемых акционерам дивидендов нежели у аристократов, последние считаются более надежными и стабильными вариантами инвестирования средств.

Выводы

Грамотная диверсификация портфеля акций — это залог успешной торговли

Дивидендные аристократы или короли обязательно должны присутствовать в инвестиционном портфеле любого инвестора по примеру известных и успешных трейдеров мира. За их плечами более чем 20-летний опыт торговли, к которому стоит прислушиваться. Доходность по таким акциям заметно уступает молодым компаниям. Однако позволит нивелировать возможные риски от торговли волатильными инструментами.