Как зарегистрировать свой торговый знак

Если вы занимаетесь бизнесом и активно его развиваете, то рано или поздно возникнет необходимость в том, чтобы разработать, а после зарегистрировать торговый знак. ТЗ — это ваш идентификатор, по которому ваша компания или продукт будут узнаваемы, выделяться на рынке среди прочих аналогичных. Процесс регистрации — это процедура, которая требует не только затрат времени, но еще и знания законодательства и всех тонкостей, нюансов и требований к тому, как зарегистрировать знак в России, какие документы подавать, в какие сроки нужно уложиться и так далее.

Особенности регистрации

Процесс требует серьезной подготовки, а также строгого соблюдения требований, утвержденных в ст. 1482 ГК РФ. Если не соблюсти какие-либо из установленных нормативов, Роспатент может отказать в регистрации товарного знака. Чтобы этого избежать, лучше всего воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, чтобы процесс был легким и безошибочным. Обратившись в компанию «Гарант Документация», вы сможете избежать ошибок, которые способны привести к отказу патентного органа в выдаче сертификата или затягивании рассмотрения решения по заявке. Перед тем, как зарегистрировать товарный знак в России и узаконить его, тщательно продумайте, какой именно вид ТЗ станет вашей визитной карточкой. Стоит учесть, что зарегистрировать ТЗ в РФ могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, так же, как и торговую марку.

Как зарегистрировать ТЗ в России

Прежде чем приступить к процедуре, необходимо проверить, не повторяет ли выбранное вами обозначение существующие и зарегистрированные торговые знаки. Самостоятельно это сделать довольно сложно, потому здесь также на помощь придут наши специалисты. Сама регистрационный процесс проходит поэтапно:

Проверка выбранного обозначения по базам всех существующих ТЗ , а также тех , на которые уже подали заявление , но пока еще не зарегистрировали. Если есть совпадения , то нужно будет либо откорректировать выбранный , либо придумать новый.

а также тех на которые уже подали заявление но пока еще не зарегистрировали. Если есть совпадения то нужно будет либо откорректировать выбранный либо придумать новый. Определение классов МКТУ , для которых будет использоваться ваше обозначение , специалисты «Гарант Документация» помогут выбрать классы исходя из перечня предоставляемых вами услуг и товаров.

для которых будет использоваться ваше обозначение специалисты «Гарант Документация» помогут выбрать классы исходя из перечня предоставляемых вами услуг и товаров. Подготовка документов , оплата пошлин и подача заявки в установленной форме со всей информацией о заявителе и выбранном обозначении.

оплата пошлин и подача заявки в установленной форме со всей информацией о заявителе и выбранном обозначении. Рассмотрение поданной заявки , во время которой проводятся экспертизы ( формальная и по существу), на этом этапе Роспатент может запросить дополнительные документы , в этом случае мы оперативно их предоставим.

Завершающий этап — непосредственно получение свидетельства о регистрации вашего обозначения, средний срок его получения составляет от 6 до 8 месяцев. А срок прав на него равен 10 годам, этот период отсчитывается с того момента, как было подано заявление, далее при желании его можно продлить на такой же временной промежуток.

Сколько стоит зарегистрировать торговый знак

Стоимость регистрации Торгового знака зависит от типа вашего предприятия, выпускаемой вами продукции, нужно ли ускорить процесс, а потому точную цену специалисты смогут рассчитать после получения всей необходимой информации по заявке.