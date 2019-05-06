Как защитить ребенка на дороге. Три правила, которые стоит запомнить

6 мая 2019 года стартует Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Altapress.ru подготовил советы о том, как обезопасить себя и детей от дорожно-транспортных происшествий.

Глобальная неделя безопасности дорожного движения OOH проводится ежегодно с 2005 года. Дата каждый год устанавливается индивидуально, сообщает Всемирная организация здравоохранения. По статистике официального сайта ГИБДД, с 2018 по 2019 год детская смертность в российских ДТП возросла на 21%. Это серьезный повод задуматься самому и научить думать своего ребенка.

Никуда без кресла

Автокресло воспринимается, как средство защиты для маленьких детей. Но это не так. В России возраст, до которого ребенок должен перевозиться в кресле, — 12 лет. Эту границу нарушать категорически не рекомендуется.

Подбирать кресла нужно не только в соответствии с физическими параметрами ребенка — росту и весу. Уделите внимание стандарту качества кресла, наличию режимов регулирования сидений и креплению их в салоне автомобиля. Важно не только установить кресло, но и сделать это правильно, пишет 1gai.ru. По исследованиям, каждый второй ребенок неправильно закреплен в автомобиле.

Не нарушайте при ребенке

Ребенок считывает многие правила и нормы поведения с окружающих. Именно поэтому родителям лучше отказаться от нарушений. Малыш вряд ли почувствует необходимость переходить дорогу по пешеходному переходу, если родители покажут, что перебежать можно и не по «зебре».

То же касается пристегнутого ремня безопасности и любого другого важного правила. Помните, не бывает ненужных правил — все они охраняют жизнь и здоровье человека. Именно поэтому старайтесь быть грамотным пешеходом и автомобилистом.

Обучайте в игре

Для того, чтобы избежать скучных лекций о важности соблюдения правил, играйте с ребенком, пишут «Аргументы и факты». Устройте короткую викторину, мотивируя небольшим подарком. Научить ребенка помогут даже самые банальные игры, например, «угадайка». Для самых маленьких поищите стихи или песни. Чем лучше вы заинтересуете свое чадо, тем больше шансов, что он запомнит все необходимое.