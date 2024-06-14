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Жизнь

Как защитить ребенка от жары: советы экспертов

Наступило жаркое лето и многие родители начали задаваться вопросом: как же защитить ребенка от перегрева. Altapress.ru. собрал топ советов.

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com

Чтобы защитить ребенка в жару, важно принять следующие меры:

  1. Ограничьте время пребывания на солнце. Избегайте прогулок в самое жаркое время дня, с 11:00 до 16:00 часов. Если это невозможно, найдите тенистое место или используйте зонтик.

  2. Одевайте ребенка легко и свободно. Выбирайте светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Одежда должна быть свободной, чтобы не стеснять движения и обеспечивать циркуляцию воздуха.

  3. Используйте головной убор. Шляпа или панама помогут защитить голову от солнца и предотвратить тепловой удар.

  4. Обеспечьте достаточное питье. В жаркую погоду ребенок должен пить больше воды, чем обычно. Регулярно предлагайте ему воду, даже если он не просит.

  5. Избегайте тяжелой пищи. В жару лучше отказаться от жирной и тяжелой еды, которая может вызвать дополнительную нагрузку на организм. Предпочтение стоит отдать легким блюдам и фруктам.

  6. Создайте прохладу дома. Поддерживайте комфортную температуру в помещении, где находится ребенок. Используйте вентиляторы или кондиционеры, но избегайте переохлаждения.

  7. Следите за признаками перегрева. Если ребенок становится вялым, жалуется на головную боль или тошноту, немедленно переместите его в прохладное место и обратитесь к врачу.

  8. Не оставляйте ребенка одного в машине. Даже с открытыми окнами температура внутри автомобиля может быстро подняться до опасного уровня.

Ранее сообщалось, что жару с нюансом прогнозируют алтайские синоптики на неделе.

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