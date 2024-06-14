Чтобы защитить ребенка в жару, важно принять следующие меры:

Ограничьте время пребывания на солнце. Избегайте прогулок в самое жаркое время дня, с 11:00 до 16:00 часов. Если это невозможно, найдите тенистое место или используйте зонтик.

Одевайте ребенка легко и свободно. Выбирайте светлую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Одежда должна быть свободной, чтобы не стеснять движения и обеспечивать циркуляцию воздуха.

Используйте головной убор. Шляпа или панама помогут защитить голову от солнца и предотвратить тепловой удар.

Обеспечьте достаточное питье. В жаркую погоду ребенок должен пить больше воды, чем обычно. Регулярно предлагайте ему воду, даже если он не просит.

Избегайте тяжелой пищи. В жару лучше отказаться от жирной и тяжелой еды, которая может вызвать дополнительную нагрузку на организм. Предпочтение стоит отдать легким блюдам и фруктам.

Создайте прохладу дома. Поддерживайте комфортную температуру в помещении, где находится ребенок. Используйте вентиляторы или кондиционеры, но избегайте переохлаждения.

Следите за признаками перегрева. Если ребенок становится вялым, жалуется на головную боль или тошноту, немедленно переместите его в прохладное место и обратитесь к врачу.