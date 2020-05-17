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17 мая 17°C

Как защититься от деспотичных мужчин: народные приметы 17 мая

17 мая отмечается народно-христианский праздник Пелагея Заступница. По-другому его называют День баклушников и День Пелагеи. Рассказываем, что делать невинно обиженным и как защититься от деспотичных мужчин в этот день.

Женщина бьет мужчину.
Женщина бьет мужчину.
СС0

Кто такая Пелагия?

Пелагия родила в 3 веке в Малой Азии. Ее родители были богатыми людьми. Они обеспечили дочери достойное образование. Однажды девушку увидел наследник императора Диоклетиана и был поражен ее красотой. Но Пелагия ему отказала. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.

Посте таинства крещения девушка мечтала привести у этому и свою мать, но та была против. Она решила отвести Пелагию к наследнику императора и оставить ее там. Но парень понимал, что после вышеизложенных событий его любимую подвергнут мукам и казнят. Наследник не выдержал этого и наложил на себя руки.

Мать Пелагии была поражена от того, до чего ее дочь довела парня, и отвела ее на суд к правителю. Но девушка ему приглянулась, и он предложил ей замужество. Пелагия отказалась. После Диоклетиан приказал пытать мученицу, а после казнить.

Народные традиции 17 мая

Святая Пелагия (или Пелагея) считается заступницей невинных девушек, а также всех, кого несправедливо обидели. Поэтому дню дали название «Заступница».

17 мая женщины обращались к святой в молитвах, чтобы та защитила их от деспотичных мужчин и несправедливых обид. В народе считали, что сегодня женщины не должны даже готовить еду. А всю работу по дому и кухне делали мужчины.

Свечи. Церковь. Молитва.
Свечи. Церковь. Молитва.
СС0

Вечером 17 мая огородники проводили обряд защиты посадок от вредителей и нечистой силы.

День также назывался Днем баклушников. Все из-за того, что сегодня крестьяне рубили клен, березу или липу. Заготавливали сырье для изготовления ложек — баклуши. Кстати, именно деревянные ложки были символом зажиточности и сытости. Поэтому их украшали росписью или резьбой. Преподнести такой подарок было очень престижно.

Народные приметы 17 мая

  • Ливень на Пелагею — к хорошему урожаю в этом году.
  • Неяркое, в дымке, солнце — к продолжительной плохой погоде.
  • Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
  • Калина распустила цветы — пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.
  • Если журавли вьют гнезда больше по низинам — зерно можно сажать и в темных, влажных участках. Если их гнезда расположены по верхам, значит, в низинах урожай будет преть.
  • Появились сережки на цветущих кленах — можно высаживать свеклу.
  • Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.
  • Кукует кукушка — погода будет хорошей.
  • Множество майских жуков говорит о скорой засухе.
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