Как защититься от деспотичных мужчин: народные приметы 17 мая

Кто такая Пелагия?
Пелагия родила в 3 веке в Малой Азии. Ее родители были богатыми людьми. Они обеспечили дочери достойное образование. Однажды девушку увидел наследник императора Диоклетиана и был поражен ее красотой. Но Пелагия ему отказала. Она признала себя христианкой и невестой Иисуса Христа.
Посте таинства крещения девушка мечтала привести у этому и свою мать, но та была против. Она решила отвести Пелагию к наследнику императора и оставить ее там. Но парень понимал, что после вышеизложенных событий его любимую подвергнут мукам и казнят. Наследник не выдержал этого и наложил на себя руки.
Мать Пелагии была поражена от того, до чего ее дочь довела парня, и отвела ее на суд к правителю. Но девушка ему приглянулась, и он предложил ей замужество. Пелагия отказалась. После Диоклетиан приказал пытать мученицу, а после казнить.
Народные традиции 17 мая
Святая Пелагия (или Пелагея) считается заступницей невинных девушек, а также всех, кого несправедливо обидели. Поэтому дню дали название «Заступница».
17 мая женщины обращались к святой в молитвах, чтобы та защитила их от деспотичных мужчин и несправедливых обид. В народе считали, что сегодня женщины не должны даже готовить еду. А всю работу по дому и кухне делали мужчины.
Вечером 17 мая огородники проводили обряд защиты посадок от вредителей и нечистой силы.
День также назывался Днем баклушников. Все из-за того, что сегодня крестьяне рубили клен, березу или липу. Заготавливали сырье для изготовления ложек — баклуши. Кстати, именно деревянные ложки были символом зажиточности и сытости. Поэтому их украшали росписью или резьбой. Преподнести такой подарок было очень престижно.
Народные приметы 17 мая
- Ливень на Пелагею — к хорошему урожаю в этом году.
- Неяркое, в дымке, солнце — к продолжительной плохой погоде.
- Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
- Калина распустила цветы — пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.
- Если журавли вьют гнезда больше по низинам — зерно можно сажать и в темных, влажных участках. Если их гнезда расположены по верхам, значит, в низинах урожай будет преть.
- Появились сережки на цветущих кленах — можно высаживать свеклу.
- Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.
- Кукует кукушка — погода будет хорошей.
- Множество майских жуков говорит о скорой засухе.