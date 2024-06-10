С апреля практически ежедневно приходят новости об укусах клещей в разных регионах России. Медики напоминают о важности соблюдения мер предосторожности во время отдыха на природе и рекомендуют пройти вакцинацию от энцефалита. Altapress.ru тоже напомнит о мерах предосторожности в период клещей.

К концу июня 2024 года более 542 тыс. россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. С наступлением лета число таких случаев традиционно растет, однако в этом году наблюдается увеличение числа людей, которые проходят вакцинацию от клещевого энцефалита. Уже более 2,88 млн человек сделали прививку, что превышает показатели предыдущего года (тогда вакцинировались только 2,5 млн человек).

Какие болезни переносят клещи

Клещевой энцефалит — это наиболее опасный вид инфекции, который может быть передан через укус клеща. Вакцинация возможна только против этого заболевания. Лечение клещевого энцефалита является сложным процессом, и болезнь может привести к инвалидности или даже смерти.

По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, вирус клещевого энцефалита вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга и может привести к серьезным неврологическим нарушениям. Среди возможных последствий — паралич и тремор конечностей. В некоторых случаях (около 2%) укус зараженного клеща может стать причиной летального исхода.

Симптомы болезни могут проявиться в течение 4 недель после укуса, но иногда это происходит уже на следующий день. Люди, которые перенесли энцефалит, часто страдают от тяжелых последствий: атрофии мышц, эпилептических припадков, снижения слуха или зрения. Инфекция представляет опасность для людей любого возраста, однако у детей она протекает тяжелее, чем у взрослых, и может вызвать отставание в развитии. Чтобы защитить себя и ребёнка, рекомендуется сделать прививку.

Однако клещи являются переносчиками не только энцефалита. Существует еще одно опасное заболевание — клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Вероятность встретить в России клеща, зараженного боррелиозом, гораздо выше, чем клеща-переносчика энцефалита. Вакцины против этой болезни на данный момент не существует.

Одним из характерных ранних симптомов боррелиоза является мигрирующая эритема, сообщают эксперты. Это кольцевидный элемент сыпи розового цвета, обычно достаточно крупный (более 3–5 см). При увеличении размера центральная часть эритемы бледнеет. Одновременно с появлением характерного покраснения у заболевшего могут наблюдаться симптомы гриппа.

Клещи pixabay.com

Что делать при укусе клеща

Напомним, что чем дольше контакт с человеком, тем выше риск заражения. Поэтому извлекайте клеща самостоятельно, но соблюдая определенные правила: осторожно захватите насекомое пинцетом или специальной аптечной ручкой-лассо и аккуратно выкручивающими движениями снимите его с тела. Также можно воспользоваться обычной ниткой, обвязав ее как можно ближе к хоботку клеща. Аккуратно тяните нитку вверх, медленно раскачивая ее из стороны в сторону.

Если после удаления в ранке видна темная точка, это значит, что голова клеща осталась в теле. В таком случае необходимо обратиться к врачу, а не пытаться достать ее самостоятельно.

Эксперт также отметила, что ни в коем случае нельзя заливать клеща маслом или другими жидкостями — это не поможет его умертвить, но затруднит проведение исследования.

Укус клеща можно даже не заметить, так как во время укуса насекомое впрыскивает в жертву обезболивающее вещество. Инкубационный период инфекций, которые переносят клещи, может длиться от 5 до 21 дня. Поэтому заболевание проявляется не сразу.

Место укуса быстро отекает, на коже появляется характерное покраснение, иногда зудящее. Однако часто люди не замечают эти симптомы или не придают им значения.

Симптомы заражения энцефалитом и другими инфекциями, переносимыми клещами, похожи на симптомы ОРВИ: озноб, повышение температуры тела, светобоязнь, интоксикация. Но поскольку у разных заболеваний есть инкубационный период, то отсутствие симптомов в первые дни после укуса не гарантирует, что человек здоров.

Ранее мы уже рассказывали как обезопасить себя от клещей, не прибегая к прививкам.

Вместо этого лучше обработать место укуса дезинфицирующими средствами: йодом, спиртом, хлоргексидином или перекисью водорода. Это снизит риск заражения боррелиозом и развития вторичной инфекции. После удаления клеща его нужно поместить в чистую, плотно закрывающуюся емкость и тщательно вымыть руки с мылом.

Клещ. ССО.

Можно ли снимать с кожи клеща самостоятельно

По словам экспертов — он может часами ползать по жертве в поисках места для присасывания. Если вы обнаружили на себе паразита, его необходимо аккуратно снять и уничтожить (например, бросив в костер). Если же клещ уже присосался, то лучше всего обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику. Однако за городом такой возможности может не быть, а чем дольше насекомое взаимодействует с телом человека, тем выше риск заражения.

Как только вы заметили клеща, его необходимо попытаться снять самостоятельно и отвезти в лабораторию для анализа. При этом важно извлечь его целиком и живым, не оторвав хоботок, который глубоко проникает под кожу во время укуса.

Извлеченного паразита следует как можно скорее отвезти на анализ, а если такой возможности нет — то хотя бы держать в холодильнике или другом прохладном месте не дольше пяти суток. Однако стоит учесть, что пауза в несколько дней может стать критической, предупреждает Любовь Станкевич.

Клещ. Фото Александра Ощепкова

Как прививаться от клеща

Есть две схемы первичной вакцинации от клещевого энцефалита: плановая (проводится с ноября по март, нужно сделать две прививки с интервалом 1–7 месяцев) и ускоренная (две прививки делают с интервалом в две недели).

Вакцинироваться можно в любое время года. Но чтобы выработался иммунитет к заболеванию, должно пройти не меньше двух недель после второй прививки. Поэтому лучше закончить курс вакцинации хотя бы за две недели до поездки в районы, где есть клещи — переносчики энцефалита.

Чтобы поддерживать иммунитет на защитном уровне, нужна ревакцинация. Первую проводят через год после основного курса, а затем повторяют каждые три года.

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