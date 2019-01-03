Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
21

Как заставить должника платить алименты, если он живет в другой стране?

Алина из Бийска обратилась в altapress.ru с вопросом: «Отец моего ребенка, обязанный выплачивать алименты, уехал на ПМЖ за пределы России. Каким образом можно заставить его исполнять решение суда?»

Деньги, карта.
Деньги, карта.
СС0

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю пояснили:

Вопрос об исполнении за рубежом решений российских судов зависит от наличия международного договора, предусматривающего взаимное исполнение судебных решений, заключенного между РФ и государством, на территории которого проживает должник. Перечень международных договоров РФ, предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений, размещен на официальном сайте ФССП России.

В рамках СНГ заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, согласно которой судебные решения подлежат обязательной процедуре признания на территории того государства, где они должны быть исполнены. В данном случае вам следует обратиться в суд, вынесший решение, с письменным ходатайством о признании и разрешении принудительного исполнения этого решения на территории иностранного государства, где проживает должник. Ходатайство необходимо адресовать компетентному суду иностранного государства. В случае признания решения российского суда иностранный суд выдает соответствующий исполнительный лист компетентным органам, уполномоченным осуществлять принудительное исполнение судебных решений.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость