Как заставить должника платить алименты, если он живет в другой стране?

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю пояснили:
Вопрос об исполнении за рубежом решений российских судов зависит от наличия международного договора, предусматривающего взаимное исполнение судебных решений, заключенного между РФ и государством, на территории которого проживает должник. Перечень международных договоров РФ, предусматривающий взаимное признание и исполнение судебных решений, размещен на официальном сайте ФССП России.
В рамках СНГ заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, согласно которой судебные решения подлежат обязательной процедуре признания на территории того государства, где они должны быть исполнены. В данном случае вам следует обратиться в суд, вынесший решение, с письменным ходатайством о признании и разрешении принудительного исполнения этого решения на территории иностранного государства, где проживает должник. Ходатайство необходимо адресовать компетентному суду иностранного государства. В случае признания решения российского суда иностранный суд выдает соответствующий исполнительный лист компетентным органам, уполномоченным осуществлять принудительное исполнение судебных решений.
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