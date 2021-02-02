Как заставить себя работать: 10 советов, которым легко следовать

Людям свойственно уставать и даже лениться. Актуально это и для тех, кто работает из дома, когда сама обстановка расслабляет, и для тех, кто вышел с длительного больничного. Приходится делать все через «не хочу»: учиться, работать, готовить, рано вставать. Так как же заставить себя работать, если не хочется? Ведь движение — это жизнь! Есть 10 простых советов, как вернуть себе бодрость:
- Если вы ранее всегда работали в тишине, то на этот раз негромко включите музыку, которая нравится. Музыка помогает отвлечься от монотонной и однообразной работы, расслабиться, успокоиться и привести свои мысли в порядок. Отберите любимые треки, можно скачать музыку бесплатно, необязательно платить за этот релакс.
- Если вас гнетет обстановка в рабочем кабинете или дома в комнате, по возможности, сделайте небольшую перестановку. Например, передвиньте тумбочку, поменяйте месторасположение рабочих документов, папок или инструментов.
- Если большее время вы работаете, сидя в кресле, оно должно быть максимально удобным и комфортным. Попробуйте заказать или купить себе новое кресло.
- В начале недели договоритесь с семьей или друзьями о том, что в конце недели вы сходите с ними в кафе или съездите на природу. После этого у вас появится мотивация поскорее отработать, чтобы потом отдохнуть в выходные.
- Соблюдайте режим дня. Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, это поможет вам легче просыпаться утром на работу.
- Правильно и рационально оценивайте свои силы и возможности. Не нужно работать на износ, во время работы обязательно делайте небольшие перерывы, чтобы немного расслабиться и выпить кофе или чай, послушать новые премьеры песен и тем самым разгрузить мозг.
- Поменьше разговаривайте во время рабочего дня, если ваша работа не подразумевает именно общения. Разговоры отвлекают и занимают слишком много времени.
- Приступая к работе, сначала выполняйте более сложные дела, а простые — оставьте на конец рабочего дня.
- Собираясь на работу, не стоит смотреть телевизор, сидеть в интернете. Нужно просто умыться, позавтракать, привести себя в порядок и с легкой головой идти трудиться.
- Придумайте для себя определенный ритуал окончания рабочей недели или даже рабочего дня. Он должен быть приятным и интересным. Например, по пути зайдите в магазин и немного побалуйте себя чем-то вкусным или новой вещью. Пусть приятное времяпровождение станет привычной, но ожидаемой наградой.
И последнее: отправляйтесь на работу с улыбкой, даже если рабочее место в соседней комнате. Думайте о том, что конец рабочего дня обязательно настанет, после работы вас ждут интересные дела и чувство выполненного долга.