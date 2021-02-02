Как заставить себя работать: 10 советов, которым легко следовать

Людям свойственно уставать и даже лениться. Актуально это и для тех, кто работает из дома, когда сама обстановка расслабляет, и для тех, кто вышел с длительного больничного. Приходится делать все через «не хочу»: учиться, работать, готовить, рано вставать. Так как же заставить себя работать, если не хочется? Ведь движение — это жизнь! Есть 10 простых советов, как вернуть себе бодрость:

Если вы ранее всегда работали в тишине , то на этот раз негромко включите музыку , которая нравится. Музыка помогает отвлечься от монотонной и однообразной работы , расслабиться , успокоиться и привести свои мысли в порядок. Отберите любимые треки , можно скачать музыку бесплатно, необязательно платить за этот релакс. Если вас гнетет обстановка в рабочем кабинете или дома в комнате , по возможности , сделайте небольшую перестановку. Например , передвиньте тумбочку , поменяйте месторасположение рабочих документов , папок или инструментов. Если большее время вы работаете , сидя в кресле , оно должно быть максимально удобным и комфортным. Попробуйте заказать или купить себе новое кресло. В начале недели договоритесь с семьей или друзьями о том , что в конце недели вы сходите с ними в кафе или съездите на природу. После этого у вас появится мотивация поскорее отработать , чтобы потом отдохнуть в выходные. Соблюдайте режим дня. Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время , это поможет вам легче просыпаться утром на работу. Правильно и рационально оценивайте свои силы и возможности. Не нужно работать на износ , во время работы обязательно делайте небольшие перерывы , чтобы немного расслабиться и выпить кофе или чай , послушать новые премьеры песен и тем самым разгрузить мозг. Поменьше разговаривайте во время рабочего дня , если ваша работа не подразумевает именно общения. Разговоры отвлекают и занимают слишком много времени. Приступая к работе , сначала выполняйте более сложные дела , а простые — оставьте на конец рабочего дня. Собираясь на работу , не стоит смотреть телевизор , сидеть в интернете. Нужно просто умыться , позавтракать , привести себя в порядок и с легкой головой идти трудиться. Придумайте для себя определенный ритуал окончания рабочей недели или даже рабочего дня. Он должен быть приятным и интересным. Например , по пути зайдите в магазин и немного побалуйте себя чем-то вкусным или новой вещью. Пусть приятное времяпровождение станет привычной , но ожидаемой наградой.

И последнее: отправляйтесь на работу с улыбкой, даже если рабочее место в соседней комнате. Думайте о том, что конец рабочего дня обязательно настанет, после работы вас ждут интересные дела и чувство выполненного долга.