Как жил Василий Шукшин и какие мифы не спешил развеевать

25 июля 1929 года родился Василий Шукшин — советский кинорежиссер, сценарист, актер и писатель. Путь простого парня из алтайского села был непростым. Что известно Шукшине и что из этого правда — разбирался altapress.ru

Сын врага народа

Василий Шукшин родился в одном из сел Алтайского края — Сростках. Будущий писатель, актер и кинорежиссер появился на свет 25 июля 1929 года в обыкновенной крестьянской семье.

Биография Шукшина полна мифов и загадок, по поводу которых сам он не спешил объясняться. Когда ему исполнилось 4 года, в 1933 году, арестовали его отца. В воспоминаниях Анатолия Заболоцкого, друга Шукшина-младшего, это произошло по доносу односельчанина. Тот якобы влюбился в его жену Марию Шукшину. Эту информацию, вероятно рассказанную самим Василием Шукшиным, перенял не один биограф.

Дом-музей Шукшина в Сростках www.shukshin.ru

Однако алтайский краевед Василий Гришаев в архивах КГБ обращался к «Сростинскому делу». И факт этот поставил под сомнение, пишет RG.ru. Из документов следует, что по тому же сфабрикованному делу об антисоветском заговоре арестовали почти 80 жителей села. Почти все мужики, которые входили в колхоз. Макар Шукшин, машинист молотилки, оказался в их числе и самостоятельно — силой или обманом — дал признательные показания.

Его расстреляли, а Мария Шукшина возрасте 22 лет осталась на руках с двумя детьми, без помощи. Она вышла замуж второй раз, за односельчанина Павла Куксина. Но он погиб на фронте в 1942 году. Отца писателя реабилитировали посмертно в 1955 году.

Пока не стал режиссером

После того как Василий Шукшин закончил 7 классов Сросткинской школы и в 1944 году поступил учиться в Бийский автомобильный техникум, пишет Культура. РФ. Однако семье не на что было жить, поэтому Шукшин бросил учебу и стал зарабатывать.

В 1947-м и в течение трех следующих лет он работал на заводах Калуги и Владимира: слесарем-такелажником и разнорабочим.

С 1949 по 1953 годы служил матросом на Балтийском флоте и радистом на Черноморском. Из-за проблем со здоровьем вернулся на родину, в Сростки.

Василий Шукшин www.shukshin.ru

По возвращению Василий Шукшин сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в местной средней школе и в течение нескольких лет работал там учителем русского языка, литературы и истории, параллельно с этим он выполнял функции директора.

Дорога в Москву

В 1954 году Шукшин отправился в Москву. Его целью стал Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Чтобы оплатить дорогу, его матери пришлось продать корову.

С историей про поступление Шукшина в вуз тоже не все гладко. Одни биографические источники утверждают, что Василий не знал, где именно хочет учиться — подал документы на сценарный факультет, но затем уже решил поступать на режиссерское отделение. Другие пишут, что еще до отъезда из Сросток он отправлял комиссии письмо с просьбой рассказать о специальных испытаниях для поступления на режиссерский. Письмо это, по сообщению «Русской Газеты», прикреплено к личному делу во ВГИКе. Якобы подтверждая, что Шукшин знал, куда хочет поступать. Как бы там ни было, он закончил режиссуру в 1960 году.

Очередной миф

То ли из-за своей скромности, то ли в связи с прерванным образованием, но сам Шукшин поддерживал слухи о своей недостаточной образованности. Льва Толстого якобы не читал.

Василий Шукшин Николай Коченев/МАММ/МДФ/russfoto

Вопреки всем байкам он был достаточно образован. Учеба для паренька с Алтая проходила успешно. Экзамены сдавал на «хорошо» и «отлично». Даже за сочинение о Маяковском получил четверку, в то время как Андрей Тарковский, поступивший в том же году, то же задание сделал на «три».

Первые шаги

Дебют Василия Шукшина, как актера, пришелся на фильм Сергея Герасимова «Тихий дон». Это случилось в 1956 году. Он изобразил матроса, выглядывающего из-за плетня. Роль, конечно, крошечная. Однако именно с нее началась карьера Шукшина.

Свои рассказы еще в кинематографическом институте Василий начал отправлять в столичные издания. На это его сподвиг Михаил Ромм.

Спустя два года после первой роли в кино, в 1958 году, журнал «Смена» опубликовал рассказ Шукшина «Двое на телеге». Однако на это произведение не обратили внимание критики и общественность. Шукшин на какое то время даже прекратил рассылать свои рассказы.

Но в том же 1958 году, будучи студентом ВГИКа, он снялся в фильме Марлена Хуциева «Два Фёдора». Эта роль стала его первой главной. С тех пор фильмография Василия Шукшина пополнилась десятками новых работ — режиссеры с удовольствием приглашали его сниматься в своих картинах.

Для своей дипломной работы Шукшин стал одновременно и сценаристом, и режиссером. Также в этом фильме —"Из Лебяжьего сообщают" — он стал исполнителем главной роли.

Творчество Василия Шукшина

После окончания института, в начале 1960-х годов на свет стали появляться его новые рассказы: «Правда», «Светлые души» и «Степкина любовь». В 1963 году вышел первый сборник Василия Шукшина — «Сельские жители».

Василий Шукшин www.shukshin.ru

Тогда же, в 1963 году, напечатали его рассказы: «Классный водитель» и «Гринька Малюгин». Опираясь на них, Шукшин вскоре написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Живет такой парень». Он вышел на экраны в 1964 году. На Международном кинофестивале в Венеции на конкурсе детских и юношеских фильмов работа получила главный приз.

С 1968 по 1974 года Шукшин успел выпустить еще несколько сборников: «Там вдали», «Земляки», «Характеры», «Беседы при ясной луне».

Роман «Любавины» он написал в 1965 году, а «Я пришел дать вам волю» вышел в 1971 году.

Фильмы Шукшина

«Ваш сын и брат» — фильм Шукшина, который получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. На экраны он вышел в 1966 году.

Знаменитые «Печки-лавочки» вышли в 1972 году — в нем он выступил в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли.

Одно из самых зрелых его произведений — киноповесть «Калина красная». Ее экранизировали в 1974 году. Жюри VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку присудило картине главный приз.

Так и не увидели на экранах фильм о восстании под предводительством Степана Разина. Киносценарий Шукшин начал писать еще в 1965 году, однако одобрения от Госкомкино СССР не получил. Позже рукописям нашлось применение в романе «Я пришёл дать вам волю». Фактически, его книга и есть переработанный сценарий к фильму.

Последний фильм

В середине 1974 года Шукшин начал сниматься в фильме «Они сражались за Родину». Так он играл роль Петра Лопахина. Во время съемок в станице Клетской Волгоградской области Василий Шукшин скоропостижно скончался в каюте теплохода «Дунай» — это произошло 2 октября 1974 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Уже после гибели Шукшина, в 1975 году выпустили его сборники «Брат мой» и «Избранные произведения». Хотя их он составил еще при жизни. В 1976 году его посмертно наградили Ленинской премией.