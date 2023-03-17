Как житель Барнаула зимует в индийском штате Гоа, на что живет и что ищет в далеких краях

Барнаулец Константин Зырянов раз в два дня пробегает 10 километров босиком по песчаному пляжу индийского штата Гоа. В месяц — 170 км. С одной стороны — ласковое Аравийское море, с другой — неровная линия кокосовых пальм. В Индию старый знакомый altapress.ru перебрался на зимовку осенью 2022-го, и это не последняя точка его личного маршрута. Что он ищет и почему скитается? Мы поговорили с ним о его жизненной стратегии.

Обстановка

Когда в Сибири начинается весна, на штат Гоа стремительно надвигается лето. Сезоны здесь ярко выраженные, самый жаркий месяц года — май.

«Сегодня днем (а наш разговор состоялся 13 марта. — Прим. Altapress.ru) температура поднялась до 34, ночью — до 24−25. А зимой она опускается до плюс 17, небо ясное, дождей нет — это лучшее время для жизни в Гоа», — объясняет Константин.

То, что зимой здесь в самом деле лучше всего, считают многие россияне — их здесь в это время полно. «Я как-то встретил одноклассника, с которым не виделся 20 лет, — барнаульского архитектора. А рядом с моим домом живет основатель известного ресторана Барнаула», — говорит мой собеседник.

Индия , Гоа. @kostazyranov

Сейчас Гоа потихоньку пустеет. Как перелетные птицы, люди, перезимовав, возвращаются в родные гнезда. Но это не значит, что оставшиеся переживают одиночество: чувство космического расстояния начисто стирают технологии.

«Когда занимаешься делами, от местной жизни отключаешься. Я много читаю и смотрю видео, пишу заметки в телеграм-канал. И, бывает, выйдешь из дома и даже не сразу поймешь, где находишься», — рассказывает мой собеседник.

Жилье

На момент разговора он жил в туристической деревеньке Морджим — в небольшом доме на две квартиры с двумя входами.

Домовладелец — католик и настоящий индиец Доминик. Католиков в Гоа, бывшей португальской колонии, вообще немало (как и живописных часовенок и католических храмов). У Доминика с десяток таких домов, и все квартиры зимой снимают русские.

Константин Зырянов. Индия , Гоа , Арамболь. @kostazyranov

Жилье, хоть и деревенское, цивилизованное вполне. Доминик понимает, что человеку надо: никаких тебе сортиров на улице — все внутри. И душ с горячей водой, и туалет, и газовая плитка, холодильник, большая кровать, сейф, пара вентиляторов. Ну, и вай-фай, как без него (если что — есть мобильный интернет).

Связь с всемирной паутиной нужна не только для того, чтобы быть в курсе мировых событий — для работы. Константин — из тех, про которых англичане говорят: у него рабочее место между ушами — то есть в голове.

Зарабатывает он сейчас на фондовом рынке, а делать это можно уже почти в любой точке Земного шара.

«В 2021 году заработал 33% на свой капитал, почувствовал себя свободнее. В 2022-м потерял 9% - неудачи зарядили на нужную работу над собой. В этом году уже имею плюс 12%", — так он описывает свои успехи в биржевой торговле.

Индия , Гоа. @kostazyranov Гоа. @kostazyranov

Идея

Идею зимовки в теплых странах предложил Константину товарищ по бегу еще летом 2022-го. Они на пару нарезали километры в парке Изумрудный — приятель рассказал о штате Гоа. В конце сентября, когда, если помните, с места сорвались тысячи российских мужчин, он предложил приступить к конкретным действиям — ехать.

Константин условиям частичной мобилизации не соответствовал: в армии не служил, военно-учетной специальности не имеет, возраст (на тот момент) — 36, то есть за пределом для рядового состава.

Да и, опять же, повестка не приходила. Словом, отъезд свой бегством он не считает, хотя и не исключал косых взглядов. «Но, поработав в журналистике, я привык не обращать на них внимание», — рассуждает он.

Киргизия. @kostazyranov

Вообще-то, мысль узнать другие страны поближе и, возможно, начать где-то там строить новую жизнь с нуля он всерьез обдумывал с 2018 года. Так что предложение товарища легло на подготовленную почву.

Сутки он взял на размышление. И согласился — надо же когда-нибудь начать учиться жить за пределами Родины, если уж решил. И почему не в Индии? «Я ведь ничего не теряю», — сказал он себе.

Маршрут

Работая гидом на Алтае и курьером в Москве, Константин скопил небольшой капитал. С учетом текущей работы на бирже возможность существовать в другой стране явно просматривались — пусть и в бюджетном формате.

Киргизия. @kostazyranov

25 сентября он покинул Барнаул — на поезде до казахстанской Алматы, автотранспортом до киргизского Каракола. А через три-четыре недели, когда появились билеты, в Индию: Бишкек-Алматы-Абу-Даби-Мумбаи-Гоа. Согласитесь, та еще логистика.

«Сепарация с Родиной получается неожиданной, но я вроде готов», — написал он, добравшись до Гоа.

Киргизия

Впрочем, вернемся еще ненадолго в Киргизию, в город Каракол — бывший Пржевальск. Проведенные там три недели Константин вспоминает как-то по-особому — эту страну он вообще называет своим открытием года.

Во-первых, возможности: власти Кыргызстана прошлым летом приняли закон о цифровых кочевниках — и этот статус открыл для релокантов из России массу дорог. Во-вторых, климат: он в тех краях мягкий — видимо, влияет озеро Иссык-Куль, на берегу которого стоит Каракол.

Каракол , Киргизия. @kostazyranov

В-третьих, природа: прямо из города открывается вид на горы-пятитысячники со снежными вершинами — красота ослепительная.

Рядом с городом есть горное ущелье и горячие источники, а зимой — горнолыжные трассы. В самом же Караколе много старинных домиков, похожих на барнаульские (но отреставрированных), и за счет этого он кажется ближе.

В-четвертых, языковой барьер: его нет. Русский в Киргизии знают все (или почти все), банковские карты «Мир» принимают к оплате, а цены низкие — это, кстати, уже в-пятых и в-шестых.

«Я полечил в Караколе зубы — это оказалось в два-три раза дешевле, чем в Барнауле. Качество соизмеримое — я не заметил каких-то огрехов. Слышал про одну жительницу Барнаула, которая специально ездила сюда, чтобы и зубы новые поставить, и на Иссык-Куле отдохнуть», — объясняет он.

Киргизия. @kostazyranov

Ну и, наконец, отношение к приезжим. Мой собеседник негатива почти не встречал — хотя, конечно, есть нюансы.

«В одном из чатов прочитал историю, что какие-то релоканты из России выясняли отношения с местными. Но до драк не доходило — просто стороны пытались поговорить. Я даже пошел в общественную баню, чтобы пообщаться с местными. Был там один человек: он получил российское гражданство, но плохо отозвался о том, как его приняли в России. Он просто высказался — а остальные его успокаивали», — вспоминает он.

Там же, в Киргизии, он оформил международную «евровую» карту MasterCard и уже в Индии может снимать в банкомате рупии или расплачиваться безналично.

Международная банковская карта , полученная в Киргизии. @kostazyranov

Настрой

Собственно, так бы он и остался в солнечно-фруктовой и дружелюбной Киргизии на подольше… Если бы не твердый настрой ехать в Индию.

«И сейчас я понимаю, что не зря приехал. Здесь, в Гоа, я много бегаю вдоль моря, плаваю, занимаюсь йогой, чувствую, что мускулы подросли. Пробегаю гораздо больше, чем в Барнауле — поставил личный рекорд: 23 километра за раз. Перешел на сыроедение и ощущаю, что стал гораздо более здоровым», — объясняет он.

К тому же аренда жилья позволяет не вникать в вопросы быта (все решает собственник) — значит, можно наконец-то заняться тем, чем давно хотел, да только времени не хватало. Вот она, «сбыта мечт».

«Плюс у тебя всегда над головой солнце», — добавляет Константин.

Индия , Гоа. @kostazyranov

Затраты

В 1960-х в Гоа селились хиппи. Часто пишут, что именно наплыв этих «раздолбаев» и «пофигистов» привел к появлению здесь инфраструктуры для туристов на все вкусы и кошельки.

Так это или нет, не знаю. Но вижу по опыту Константина: здесь можно выбрать любой образ жизни, в том числе — вполне себе бюджетный.

Его инвест-стратегия — экономить на жилье, быте и развлечениях. Комфорт он любит, но весь вопрос в приоритетах и личном выборе. Именно с этой стратегией ему удалось сколотить кое-какой капитал в России — и это была его страховка в трудное время.

Индия , Гоа. @kostazyranov

В Гоа он тратит ежемесячно где-то 20 тыс. рублей, включая затраты на аренду жилья. «Скромно, но основные потребности закрыты», — объясняет он.

Константин Зырянов,

из поста в соцсети:

«Обратная сторона лоу-кост жизни — дискомфорт и много ручного труда, который я люблю, но который забирает время и силы. В Гоа ушел почти месяц, чтобы организовать здоровый, спокойный и экономный образ жизни — и вернуться в развитие, йогу, инвестиции».

Виза

Да, чуть не забыла технический, но важный момент. Попасть в эти края оказалось довольно просто — на удивление. Как выяснилось, индийская виза — самая легкая для тех, кто уезжает в южные страны на зиму. Ее оформляют дистанционно и получают в электронном виде.

Индия , Гоа , фрукты и овощи. @kostazyranov

Стоит годовая виза что-то около 40 долларов. Правда, «годовая» — это только название. Находиться в Индии непрерывно можно максимум 90 дней — потом нужно выехать в другую страну и вернуться. Так, собственно, все зимовщики и поступали. По прошествии трех месяцев улетали в Шри-Ланка, Непал или Эмираты, а потом возвращались на следующие 90 пляжных дней.

«Но в этом году из-за СВО индийские власти пошли навстречу гражданам России и позволяют им оформить exit permit — разрешение на вылет. Это способ бесплатно продлить визу еще на два месяца и не выезжать. А потом можно снова податься на exit permit. В чатах пишут, что всем одобряют», — объясняет он.

Константин рассчитывает пожить в Индии еще немного — но уже в деревеньке Арамболь, где еще больше русских. Уютную студию в пяти минутах от пляжа он снял за 12 тыс. рупий — 12 тыс. рублей. Перспективы — еще немного поднабраться здоровья и — кто знает? — побить свой же рекорд в беге.

Гоа , Арамболь. Съемное жилье Константина Зырянова. @kostazyranov Гоа , Арамболь. Съемное жилье Константина Зырянова. @kostazyranov

Будущее

А в мае он вернется в Барнаул — нужно пристроить оставшиеся вещи, помочь родным, съездить в Горный Алтай с друзьями. И снова отправиться в путь по планете.

«Еще на Алтае я понял: выбирают не страну, а соседей. И для переезда рассматриваю три страны — я долго их отбирал по своим критериям: Словакию, Грузию или Киргизию. Хотел бы их объехать», — объясняет он свои планы.

Что он ищет? Как и многие люди его поколения, он ценит свободу выбора и свободу слова и считает жизнь интересной и полной возможностей для саморазвития. Надо только попасть в эту точку на Земной шаре, где все сходится.