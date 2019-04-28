Как жители Алтая празднуют Пасху: снимки из соцсетей

28 апреля православные по всему миру празднуют Пасху — один из самых важных дней для христиан. Если в этот день заглянуть в социальные сети, можно убедиться, что для жителей Алтая это также тёплое семейное торжество и повод для творчества и фотографий. Altapress.ru выбрал самые интересные снимки из Instagram.