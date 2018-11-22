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Как уход за могилами ветеранов объединил жителей далекого района Алтая

Более 200 волонтеров Суетского района удалось вовлечь в проект «Наследие Победы» — они приводили в порядок заброшенные могилы ветеранов войны. Этот и еще девять других алтайских проектов поддержал «Инкубатор молодежных инициатив» (ИМИ), получивший деньги из Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. О том, что делали жители района и почему их поддержали, рассказали руководители проекта и ИМИ.

Участники проекта "Наследие Победы" в Суетском районе.
Участники проекта "Наследие Победы" в Суетском районе.
ok.ru/suetskayar/topics

Взрослые дядьки

«В нас тыкали пальцем: почему такие взрослые дядьки занимаются таким детским делом», — рассказывает Руслан Пискунов из Верх-Суетки. «Подождите, а вам-то сколько лет?» — интересуется altapress.ru. — «24. Нам говорили, что в некоторых районах подобными делами занимались школьники», — отвечает собеседник.

Ну, школьники, положим, занимаются потому, как правило, что учительница велела. Ребята из Суетского района вышли приводить в порядок могилы ветеранов войны и тружеников тыла, потому что душа позвала.

Проект свой они назвали «Наследие Победы». Подали заявку в «Инкубатор молодежных инициатив» и получили поддержку.

Руслан Пискунов.
Руслан Пискунов.
altapress.ru

Удивили предприниматели

Руслан Пискунов,
руководитель проекта «Наследие Победы»:

Сначала нас было человек 30. А потом, когда мы людям показали, какая у нас проблема, стали и другие приходить, большинство — молодежь. Больше 200 человек приняли участие, мы выезжали на три сельских кладбища плюс заброшенные.

Проект молодежи поддержали власти. Сельсовет помог машиной — мусор вывозить. У кого из жителей дома техника была, на тракторах приезжали. Местные коммунисты за свои деньги восстановили памятник солдату. Удивили Руслана лишь местные предприниматели — они не стали участвовать в акции, один только скидку на краску предложил.

Волонтер проекта &quot;Наследие Победы&quot;.
Волонтер проекта «Наследие Победы».
ok.ru/suetskayar/topics

Памятные места

Что, собственно, делали участники проекта? Красили оградки и памятники, обкашивали траву — многие могилы ветеранов войны и тружеников тыла заросли так, что их и не разглядеть было.

Параллельно в селе шла реализация программы поддержки местных инициатив с проектом по благоустройству кладбища в Верх-Суетке и софинансированием района, рассказывает Руслан Пискунов. В общем, начали в районе приводить в порядок свои памятные места.

Деньги на проект, правда, закончились. Но Руслан рассчитывает, что дело это не будет брошено.

Руслан Пискунов,
руководитель проекта «Наследие Победы»:

Я когда выступал с отчетом, то сказал: если мы ежегодно будем выходить на кладбище и хотя бы по 20 могил восстанавливать, то через 5−10 лет будут заметны изменения. А если мы сегодня крикнули на весь район, а на следующий год про это забыли — ну какая это работа?

Почему поддержали

Проект «Наследие Победы» поддержал наблюдательный совет «Инкубатора молодежных инициатив», получившего из Фонда президентских грантов 1,6 млн рублей.

Идея «инкубатора» — проводить семинары и тренинги на важные для молодых людей темы и, кроме того, помогать авторам самых активных и интересных проектов деньгами. По словам Геннадия Шейды, за год работы гранты от «инкубатора» получили 10 проектов.

Геннадий Шейда.
Геннадий Шейда.
Анна Зайкова, altapress.ru

Почему поддержали проект из Суетского района?

Геннадий Шейда,
руководитель оргкомитета проекта «Инкубатор молодежных инициатив»:

Из казалось бы бесперспективного района пришла очень хорошая заявка — акция по уходу за заброшенными могилами ветеранов войны. Акция, причем, проходит не только в райцентре, но и в малых селах. Она имеет огромное воспитательное значение. Что может быть важнее памяти о наших предках, которые дали жизнь и куда лучшие условия для жизни новым поколениям.

Справка

ИМИ начала работать 1 декабря 2017 года. За год провел 11 семинаров, тренингов, мастер-классов. Среди 10 проектов, которые получили гранты от 15 до400 тыс. рублей, был «Большой субботник на спичке», Семейный слет краевого студенческого отряда «Алтай», Кейс-чемпионат City&Event и ряд других.

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