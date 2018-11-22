Как уход за могилами ветеранов объединил жителей далекого района Алтая

Более 200 волонтеров Суетского района удалось вовлечь в проект «Наследие Победы» — они приводили в порядок заброшенные могилы ветеранов войны. Этот и еще девять других алтайских проектов поддержал « Инкубатор молодежных инициатив» (ИМИ), получивший деньги из Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. О том, что делали жители района и почему их поддержали, рассказали руководители проекта и ИМИ.

Взрослые дядьки

«В нас тыкали пальцем: почему такие взрослые дядьки занимаются таким детским делом», — рассказывает Руслан Пискунов из Верх-Суетки. «Подождите, а вам-то сколько лет?» — интересуется altapress.ru. — «24. Нам говорили, что в некоторых районах подобными делами занимались школьники», — отвечает собеседник.

Ну, школьники, положим, занимаются потому, как правило, что учительница велела. Ребята из Суетского района вышли приводить в порядок могилы ветеранов войны и тружеников тыла, потому что душа позвала.

Проект свой они назвали «Наследие Победы». Подали заявку в «Инкубатор молодежных инициатив» и получили поддержку.

Руслан Пискунов. altapress.ru

Удивили предприниматели

Руслан Пискунов,

руководитель проекта «Наследие Победы»:

Сначала нас было человек 30. А потом, когда мы людям показали, какая у нас проблема, стали и другие приходить, большинство — молодежь. Больше 200 человек приняли участие, мы выезжали на три сельских кладбища плюс заброшенные.

Проект молодежи поддержали власти. Сельсовет помог машиной — мусор вывозить. У кого из жителей дома техника была, на тракторах приезжали. Местные коммунисты за свои деньги восстановили памятник солдату. Удивили Руслана лишь местные предприниматели — они не стали участвовать в акции, один только скидку на краску предложил.

Волонтер проекта «Наследие Победы». ok.ru/suetskayar/topics

Памятные места

Что, собственно, делали участники проекта? Красили оградки и памятники, обкашивали траву — многие могилы ветеранов войны и тружеников тыла заросли так, что их и не разглядеть было.

Параллельно в селе шла реализация программы поддержки местных инициатив с проектом по благоустройству кладбища в Верх-Суетке и софинансированием района, рассказывает Руслан Пискунов. В общем, начали в районе приводить в порядок свои памятные места.

Деньги на проект, правда, закончились. Но Руслан рассчитывает, что дело это не будет брошено.

Руслан Пискунов,

руководитель проекта «Наследие Победы»:

Я когда выступал с отчетом, то сказал: если мы ежегодно будем выходить на кладбище и хотя бы по 20 могил восстанавливать, то через 5−10 лет будут заметны изменения. А если мы сегодня крикнули на весь район, а на следующий год про это забыли — ну какая это работа?

Почему поддержали

Проект «Наследие Победы» поддержал наблюдательный совет «Инкубатора молодежных инициатив», получившего из Фонда президентских грантов 1,6 млн рублей.

Идея «инкубатора» — проводить семинары и тренинги на важные для молодых людей темы и, кроме того, помогать авторам самых активных и интересных проектов деньгами. По словам Геннадия Шейды, за год работы гранты от «инкубатора» получили 10 проектов.

Геннадий Шейда. Анна Зайкова , altapress.ru

Почему поддержали проект из Суетского района?

Геннадий Шейда,

руководитель оргкомитета проекта «Инкубатор молодежных инициатив»:

Из казалось бы бесперспективного района пришла очень хорошая заявка — акция по уходу за заброшенными могилами ветеранов войны. Акция, причем, проходит не только в райцентре, но и в малых селах. Она имеет огромное воспитательное значение. Что может быть важнее памяти о наших предках, которые дали жизнь и куда лучшие условия для жизни новым поколениям.

Справка

ИМИ начала работать 1 декабря 2017 года. За год провел 11 семинаров, тренингов, мастер-классов. Среди 10 проектов, которые получили гранты от 15 до400 тыс. рублей, был «Большой субботник на спичке», Семейный слет краевого студенческого отряда «Алтай», Кейс-чемпионат City&Event и ряд других.