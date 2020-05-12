Как жительница Барнаула защищает клумбы от разорения и делает букеты из мяса

Не для всякого букета нужны цветы. Некоторые барнаульцы предпочитают наслаждаться запахами душистых колбасок и ароматных раков. Анна Пинягина, управляющая мастерской фуд-флористики Fruity Chic, уже несколько лет создает букеты из фруктов, мяса и даже морепродуктов. О том, как она открыла новый бизнес во время декрета, — в материале altapress.ru.

Способ удивить привередливого мужа

Fruity Chic часто выполняет заказы ко дню рождения. Однако несколько лет назад Анна сама оказалась в непростой ситуации, когда ей потребовался оригинальный сюрприз для мужа. В поисках необычного подарка девушка наткнулась на сайт с фуд-флористикой. Съедобные букеты настолько понравилась Анне, что вскоре она решила попробовать сделать нечто подобное самостоятельно. И так открыла для себя новый бизнес.

Справка В арсенале Анны сладкие букеты из зефира, конфет и шоколада, мясные композиции. Также представлены наборы из фруктов, ягод и орехов. Заказ может быть составлен в виде букета или корзины. Цены на букет зависят от размера и формы и могут составлять от 1000 до 4500 рублей. Анна была в декрете на тот момент, когда начинала создавать съедобные букеты. Опыта флориста у девушки не было, ведь по образованию она — экономист. Поэтому первые работы давались ей нелегко.

Анна Пинягина Предоставлено altapress.ru.

Анна Пинягина,

управляющая компанией Fruity Chic:

Когда я начинала, то в принципе не представляла себе, как можно закрепить некоторые продукты в композиции. У меня не держались фрукты на шпажках, все разваливалось. Но меня так вовлекло в процесс, что хотелось взять все напором. И я это сделала!

После многочисленных проб и ошибок Анна открыла свой бизнес по созданию съедобных букетов. Первое время девушка боялась, что заказы могут не понравиться покупателям. Иногда от переживаний она даже не могла спать по ночам. Но справиться со страхом ей помогла поддержка близких. Сейчас Анна создает множество вкусных букетов и при этом хорошо спит.

Такие разные и такие вкусные

В работе Анна опирается в первую очередь на сочетаемость продуктов. Учитываются цвета, размеры и запах ингредиентов. Все это позволяет создавать удивительные букеты из разных компонентов.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Самой популярной в мастерской фуд-флористики является композиция из раков и краба. Большой краб является главной изюминкой букета и поражает покупателей. Сама Анна была очень удивлена, когда впервые увидела краба-волосатика, ведь он оказался колючим.

Один раз девушка выполнила работу из острых перцев чили и брокколи. Эту идею ей подсказали в ассоциации фуд-флористов, которая часто экспериментирует с необычными композициями.

Анна Пинягина,

управляющая компанией Fruity Chic:

Я была в шоке, когда увидела такой букет. Он был похож на факел! И когда я вышла с ним на улицу, то люди сворачивали головы, чтобы понять, что это такое. Многие были очень удивлены, когда поняли, что это просто перец, не более того.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Такой огненный букет из перцев был единственным среди работ Анны. Девушка подарила его подруге на день рождения.

Очень много людей обращаются во Fruity Chic с нестандартными идеями. Например, некоторые заказчики предлагали объединить грецкие орехи и колбасу. А однажды Анну попросили сделать букет из жареных карасей. Это был самый необычный заказ в истории мастерской фуд-флористики. Но девушка была вынуждена отказать, ведь жареная рыба плохо крепится на шпажках.

Нелегкая работа

Съедобные букеты Анна создает в квартире, а оттуда их забирают покупатели или разносит курьер. Работа над ними идет поэтапно: покупка продуктов, сборка компонентов и оформление.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Самым сложным для Анны является первый этап. Чтобы найти все нужные ингредиенты, девушке приходится обходить пять-шесть магазинов подряд. Такая подготовка может занять у нее целый день. А в нынешних условиях пандемии некоторые товары исчезли с полок магазинов, поэтому поиск компонентов стал еще сложнее.

Следующий шаг — сборка — тоже непростой, ведь создание композиции во многом зависит от продуктов. Для Анны трудными в работе являются фрукты, так как они плохо крепятся. А вторым сложным компонентом девушка считает зефир из-за его мягкости и пластичности.

Оставшиеся после создания букетов ингредиенты девушка выбрасывает, никогда не съедает.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Анна Пинягина,

управляющая компанией Fruity Chic:

Я очень долго работала в общепите , и поэтому у меня есть четкое разделение на работу и любовь к еде. Если что-то осталось , то я лучше это выброшу , чем съем.

Помимо фуд-флористики Анна занимается домашними делами и воспитанием сына. Дается ей это нелегко, однако на помощь приходят близкие люди. Во время большого количества заказов муж Анны может приготовить ужин, а ее родители берут ребенка к себе домой.

Маленький сын проявляет большой интерес к занятию своей мамы, в особенности к ракам. Он считает их новыми домашними питомцами.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Подарок к любому празднику

Удивительно, но самыми частыми заказчиками съедобных букетов оказываются девушки. Они покупают такие подарки своим вторым половинкам. Поэтому самыми продаваемыми композициями в Fruity Chic являются «мужские». Их выполняют из различных видов колбас, овощных закусок, морепродуктов и нередко дополняют спиртными напитками.

Главными поводами к заказу съедобного букета считаются дни рождения и годовщины разных событий. Также многие люди обращаются в компанию перед 23 февраля и 8 Марта.

На нынешний спрос во многом повлиял коронавирус. Вопреки разрушительной силе пандемии число покупателей во Fruity Chic увеличилось. Из-за того что большинство магазинов оказались закрыты, люди начали искать альтернативные подарки, и мастерская фуд-флористики их выручает.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru. Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

В цену букетов входит стоимость продуктов, дополнительных материалов (ленты, шпажки, бумага), затраты на проезд во время поисков ингредиентов и оплата ручного труда.

Планы на будущее

Анна надеется открыть отдельную мастерскую фуд-флористики и постепенно приближается к своей цели. В скором времени семья девушки переедет в новую квартиру, а в старой будет организовано помещение по созданию съедобных букетов.

Анна Пинягина,

управляющая компанией Fruity Chic:

Не хочется менять место мастерской, так как люди за три года уже привыкли приходить сюда за нашими букетами. Не хотелось бы их путать и переезжать куда-то.

Букет от мастерской Fruity Chic. Предоставлено altapress.ru.

Через несколько месяцев закончится декрет Анны, однако она не планирует возвращаться к старой профессии. Девушке очень нравится ее бизнес, и она хочет и дальше удивлять барнаульцев оригинальными букетами.