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Жизнь

Какой будет погода на День города в Барнауле

На День города, который будет 7 сентября, барнаульцы рискуют немного промокнуть. По данным алтайского ЦГМС, в этот день временами возможны дожди.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Олег Богданов

Накануне Дня города, 6 сентября, в конце дня и ночью возможен дождь с грозой.

Дневная температура 7 сентября в Барнауле составит +19… +21 градусов. Временами возможен дождь, ветер восточный, 5−10 м/с.

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