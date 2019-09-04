Какой будет погода на День города в Барнауле

Накануне Дня города, 6 сентября, в конце дня и ночью возможен дождь с грозой.
Дневная температура 7 сентября в Барнауле составит +19… +21 градусов. Временами возможен дождь, ветер восточный, 5−10 м/с.
На День города, который будет 7 сентября, барнаульцы рискуют немного промокнуть. По данным алтайского ЦГМС, в этот день временами возможны дожди.
Накануне Дня города, 6 сентября, в конце дня и ночью возможен дождь с грозой.
Дневная температура 7 сентября в Барнауле составит +19… +21 градусов. Временами возможен дождь, ветер восточный, 5−10 м/с.
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