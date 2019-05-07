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Жизнь

Какая погода будет на 9 мая в Алтайском крае

Продолжение майских выходных в Алтайском крае будет по-летнему жарким. Температура в регионе местами поднимется до +30 градусов, сообщили в алтайском ЦГМС.

Воздушные шары в небе.
Воздушные шары в небе.
CC0

Погода в Алтайском крае 8 мая

Ночью ожидается +6.+11, в предгорьях до +1 градуса, без осадков. Днем синоптики обещают +25.+30 градусов, без осадков.

Ветер северный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 9 мая

Ночная температура в регионе составит +8.+13 градусов, в предгорьях до +3. Днем ожидается +24.+29 градусов, в северо-восточных районах до +19.

Ночью и днем местами в восточных районах возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

8 мая: ночью +7.+9 градусов, днем +26.+28 градусов, без осадков. Ветер северный, 3−8 м/с.

9 мая: ночью +9.+11 градусов, днем +22.+24 градуса, без осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.

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