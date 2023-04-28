Стало известно, пойдет ли дождь на Бирюзовой Катуни к «Цветению маральника»

Уже совсем скоро, 29 апреля, состоится долгожданное событие — фестиваль «Цветение маральника». Altapress.ru рассказывает, какая погода будет на Бирюзовой Катуни в этот день.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», 29 апреля будет удачным для веселого фестиваля. Туристы успеют понежиться в лучах солнца и запечатлеть каждый лепесток распустившегося маральника.

Утром температура составит +8…+21 градус. Будет малооблачно. Днем потеплеет до +22…+24 градусов. Набегут тучки, возможны прояснения.

А вот вечером станет пасмурно. Похолодает до +14…+21 градусов.

Советуем завершить все дела на фестивале до ночи. Иначе рискуете попасть под небольшой дождь. Также температура опустится до +8…+13 градусов.

Погода 29 апреля на Бирюзовой Катуни Янлекс. Погода

Напоминаем, что праздничная программа «Цветения маральника» продлится 10 часов. Рестораторы угостят участников на самом фестивале в Гастрономической деревне — организаторы в первый раз обустроят на «Бирюзовой Катуни» большой фудкорт.

Гости с комфортом смогут попробовать блюда по старинным сибирским рецептам.

Фестиваль стал одним из 36 событий 2023 года, который получил федеральную субсидию 3,3 млн рублей, выиграв конкурс проекта «Повышение доступности туристических продуктов».

Благодаря этому программу обещают сделать более разнообразной, а площадку — комфортной.

Подробнее — в материале altapress.ru.