На Алтае второй раз за сезон зацвел маральник

В Республике Алтай в начале августа снова зацвел маральник. Лиловые цветы рододендрона заметили на маршруте к водоскату Учар. Фото опубликовал « Алтайский заповедник » в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты отмечают, что вторичное цветение маральника и некоторых первоцветов, цветущих обычно в апреле, в последние годы стало обычным явлением.

«Повторное или вторичное цветение — явление в природе нередкое. При внимательном наблюдении его можно заметить в конце лета или осенью у многих видов покрытосеменных растений», — уточнили в заповеднике.

В частности, практически каждый год повторно цветут рододендрон Даурский, ветреница алтайская, одуванчик лекарственный и купальница азиатская.

По словам экспертов, подобному явлению способствуют жаркая погода в сочетании с высокой влажностью в конце лета.