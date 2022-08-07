На Алтае второй раз за сезон зацвел маральник

Специалисты отмечают, что вторичное цветение маральника и некоторых первоцветов, цветущих обычно в апреле, в последние годы стало обычным явлением.
«Повторное или вторичное цветение — явление в природе нередкое. При внимательном наблюдении его можно заметить в конце лета или осенью у многих видов покрытосеменных растений», — уточнили в заповеднике.
В частности, практически каждый год повторно цветут рододендрон Даурский, ветреница алтайская, одуванчик лекарственный и купальница азиатская.
По словам экспертов, подобному явлению способствуют жаркая погода в сочетании с высокой влажностью в конце лета.