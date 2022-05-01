1 мая
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Жизнь

«Цветение маральника» с индейцами и медведем. На «Бирюзовой Катуни» зажигательно открывают начало турсезона

1 мая в Алтайском крае на «Бирюзовой Катуни» отмечается большой туристический праздник сезона «Цветение маральника». Событие проходит девятый год подряд.

Праздник "Цветение маральника" 1 мая 2022 года
Праздник "Цветение маральника" 1 мая 2022 года
altapress.ru

«Цветение маральника» — это праздник в честь открытия турсезона в Алтайском крае.

В этом году для гостей приготовили множество сюрпризов, в частности, выступление барабанщиков Big drumma show и рок-группы «Рви Меха — Оркестр!».

Для детей работает огромная раскраска, где каждый может оставить свой след, игры, эстафеты, викторины и конкурсы с участием Кукол-Великанов.

На площадке также работают скалодром, электромобили, карусели, батуты, электросамокаты, детский тир, организовано катание на пони.

Кроме того, на центральной аллее «Бирюзовой Катуни» размещен необычный арт-объект «Прошагай Алтай за 6 метров». Это шестиметровая конструкция, состоящая из фотографий красивейших уголков Алтайского края.

Все желающие могут принять участие в различных мастер-кассах, прикупить сувениры на ярмарке, попробовать региональную кухню.

Более подробный фоторепортаж с «Цветения маральника» читатели altapress.ru смогут увидеть на днях на сайте.

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