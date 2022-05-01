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Шоу мыльных пузырей устроят в барнаульском парке

1 и 2 мая в парке «Солнечный ветер» в Барнауле пройдут праздничные программы, которые особенно придутся по душе ребятишкам.

Огромный мыльный пузырь
Огромный мыльный пузырь
СС0

1 мая с 12:00 до 17:30 там пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов, сообщает пресс-служба парка.

Также здесь будут проходить различные мастер-классы по плетению, созданию книжной закладки, тряпичных кукол.

В 13:30 стартует шоу мыльных пузырей «Волшебница Маринка-Веселинка из королевства мыльных пузырей».

Концертная программа пройдет в «Солнечном ветре» и 2 мая — с 13:00 до 14:00.

В 14:00 стартует «Мыльная сказка с героем-сюрпризом» от Натальи Голубевой. В программе: маленькие пузыри, ручные трюки, мыльные туннели, пенные пузыри, мыльные шлейфы.

«Все любят мыльные пузыри, и мы приглашаем всех деток посмотреть, поиграть и полопать пузыри. Они бывают не только разных размеров, но и форм и даже имеют наполнение», — приглашают в парке.

Как в Барнауле отметят праздник 1 мая (спойлер — с парадом кораблей, выставкой ретротехники и салютом) — можно посмотреть здесь.

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