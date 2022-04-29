Куда сходить на праздничных выходных в Барнауле с 30 апреля по 3 мая

Эти выходные можно провести традиционно, сходив в музеи, кино и театры, а можно и более подвижно — с экскурсиями, аттракционами и веселыми конкурсами. Что ждет нас на праздничных выходных — в обзоре «Афиши».

Что будет в городе 1 мая

В Барнауле традиционно отметят праздник Весны и труда. Основные торжества пройдут на пяти площадках — улице Мало-Тобольской, площади Советов, в парке Центрального района, в Нагорном парке и на набережной Оби.

Барнаульцев ждет легкоатлетическая эстафета, квест-игра в Нагорном парке, выставка ретротехники МЧС, парад кораблей и концерты на разных площадках.

Вечером с акватории Оби запустят салют. Все подробности можно посмотреть в отдельном обзоре «Афиши».

Кино

На этой неделе в прокате стартуют показы фильма «1941. Крылья над Берлином».

Это история о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

С детьми можно сходить на мультфильм «Бука. Мое любимое чудище».

Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства.

Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

Также можно будет поностальгировать по былым временам и повторно посмотреть мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

Театр

30 апреля «Крепостной театр» покажет сказку для взрослых «Спасение вселенной в домашних условиях», которая спасет от уныния, серости и взрослости.

Главные герои — персонажи, нарисованные ребеноком: папа, мама, дядя Коля и соседка тетя Катя. Тут будет и битва со злом, и любовь, и предательство — и все это под соусом юмора.

Начало в 19:00, цена билета 600 рублей.

Спектакль «Спасение вселенной в домашних условиях» Крепостной театр

На театральной площадке «Спичка» в последний раз покажут спектакль «Праздник одиночества».

Это спектакль-разговор о жизни и творчестве грузинского живописца Нико Пиросмани. Пиросмани прожил безвестную жизнь, полную невзгод и лишений, однако — это не помешало ему создать тысячи прекрасных полотен, ставших культурным достоянием страны уже после смерти автора.

Притча о безоглядной любви к миру, любви к человеку и своему призванию, к тому, что тебе дано судьбой. Показ 1 мая, начало в 18:00, цена билета 500 рублей.

Спектакль «Праздник одиночества» в «Спичке» vk.com/spichka_barnaul

В театре кукол «Сказка» покажут постановку, которая будет интересна и детям, и взрослым — «Все мыши любят сыр». Это новая интерпретация известного сюжета Ромео и Джульетты.

Главные герои сказки — два весёлых мышонка, Фружи и Шома. Они могли бы дружить, но перед ними возникает серьёзное препятствие: Фружи белого цвета, а Шома — серого.

Эта разница заметна всем, а особенно — семьям героев. Но, к счастью, на помощь мышатам приходит Великий Кот-маг, он же мышонок Паскаль. Идем смотреть 1 мая в 11:00, цена билета — 250−350 рублей.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Музеи

Музеи приготовили интересную праздничную программу.

Художественный музей приглашает барнаульцев отметить завершение пасхальной недели играми на свежем воздухе. Гостей познакомят с традиционными послепасхальными гуляниями — и познавательно, и подвижно.

Праздник в музее пройдет 30 апреля. Начало в 12:00. Цена билета — 60−120 рублей.

Пасхальные яйца ССО

Также накануне выходных здесь откроется новая выставка «Притяжение города», посвященная юбилею Дениса Октября. В музее можно будет увидеть 30 работ мастера — городские пейзажи.

Выставка Дениса Октября Художественный музей

В честь праздника в музее «Город» 30 апреля и 1 мая проведут обзорную экскурсию о Барнауле (начало в 13:00, цена билета 60−125 рублей).

Еще здесь можно посмотреть выставку работ Валерия Октября, горячей эмали, пасхальных открыток и инопланетных животных.

Пасхальная открытка vk.com/museumgorod

В краеведческом музее 30 апреля прочитают лекцию «Художественная роспись по дереву в декоративно-прикладном искусстве» на выставке «Тренд на традицию».

На ней все желающие смогут узнать об основных традициях росписи и их характерных мотивах, находясь в окружении подлинных произведений народного творчества.

В музее также работают выставки камнерезного дела на Алтае и экспозиция «Было-стало».

Выставка «Тренд на традицию». Дмитрий Лямзин.

30 апреля в ГМИЛИКА в 13:00 пройдет мастер-класс по созданию нитяной птички, в 15:00 детей познакомят с Петрушкой — персонажем русского народного театра.

В галерее «Республика ИЗО» с 1 мая можно увидеть работы двух художников — Евгении Октябрь и Валерия Октябрь.

В галерее «Турина гора» выставлены пейзажи художника Василия Куксы.

Парки

1 мая официальное открытие всех парков в городе — в честь этого они подготовили праздничные программы. У всех единый старт в 12:00.

В «Изумрудном» пройдет развлекательная программа для детей и взрослых, выставка вязаных игрушек, аквагрим, конкурсы с ценными призами.

В «Арлекино» выступят лучшие танцевальные коллективы, гостям будут дарить призы и подарки.

Парк «Арлекино» Представлено altapress.ru

В «Центральном» весь день будет идти концертная патриотическая программа.

Аттракционы начнут работать в «Лесной сказке». Для жителей выступят известные творческие коллективы, пройдет массовая зарядка и веселые эстафеты, мастер-класс по созданию открыток.

Экскурсии

Пешую экскурсию-прогулку со сбитнем проведет «Горная аптека» 30 апреля. Участникам расскажут о заводах Демидова, появлении Петропавловской линии (ныне улица Ползунова) и, конечно, о первой аптеке за Уралом. Начало в 13:00, цена билета 350 рублей.

Гастрономическая экскурсия в «Горной аптеке». Анна Зайкова.

30 апреля и 2 мая барнаульцам раскроют все тайны Нагорного парка. В субботу и 2 мая пройдет ночная экскурсия «Ночь мистики»

Экскурсия «Городские легенды» и «Проклятие Демидова» состоятся 1 мая.

2 мая можно побывать в музее железной дороги и храмовом комплексе Иоанна Богослова.

Цена билета — 350 рублей. Все подробности об этих экскурсиях можно узнать здесь.