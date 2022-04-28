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Барнаульцам предлагают завершить пасхальную неделю катанием яиц

Художественный музей приглашает барнаульцев отметить завершение пасхальной недели традиционными играми на свежем воздухе.

Пасха. Яйца.
Пасха. Яйца.
altapress.ru

В музее рассказали, что традиционно Пасха включала не только торжественное богослужение в храме, но и народные гулянья. После многодневного поста и отказа от развлечений, празднование проходило широко — с хороводами, играми, песнями.

«Любимым развлечением на Пасху было катание яиц. Окрашенное в красный цвет луковой шелухой, яйцо раньше называли крашенка, расписное — писанка. Яйцо красного цвета, цвета крови Христовой, знаменует собой само воскресение и спасение рода человеческого», — напомнили в художественном.

Также в народе любили качаться на качелях — считалось, что от этого зависит будущий урожай.

«Приглашаем весело и ярко завершить пасхальную неделю вместе с нами, познакомиться с традициями праздника и сыграть в весенние игры на свежем воздухе во дворе музея», — зовет музей.

Праздник в музее пройдет 30 апреля. Начало в 12:00. Цена билета — 60−120 рублей.

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