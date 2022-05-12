Редкий вид пионов зацвел в Алтайском крае

Это редкий исчезающий вид, который занесен в Красные книги России и Алтайского края, сообщают «Вести Алтай». Раньше их было много, но распашка земель почти полностью уничтожила этот цветок — остались только небольшие островки.

Посмотреть на цветение этих пионов приехал академик РАН Александр Чибилев, который путешествует по России в составе степной экспедиции от Русского географического общества.

Всего степных пионов насчитывают всего примерно от 5 до 20 тысяч. Они встречаются также в Республике Алтай, в некоторых других регионах России, в Казахстане и немного в Китае.

Некоторые путают степной пион с другим видом — марьиным корнем, который славится лечебными свойствами. И делают настойки, но это бессмысленно, говорят ученые.

А ранее в Алтайском крае официально появился памятник природы краевого значения «Бассейн реки Колыванки».