Какая погода будет на новогодних каникулах в Алтайском крае

Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря, а закончатся выходом на работу 9 января. Какая погода будет в Алтайском крае все эти десять дней — в материале altapress.ru.

Самый "жаркий день" выпадет как раз на начало каникул. 30 декабря обещают всего -3 градуса. Но из-за ветра, который будет достигать 6,6 м/м, температура начнет ощущаться как -12.

В Барнауле будет снег, который закончится под вечер следующего дня.

31 декабря в регионе тоже будет снежно. Юго-западный ветер немного стихнет до 5,3 м/с. Температура на улице будет от -7 до -4 градусов.

Центральный парк зимой 2023 года. Анна Зайкова

С января начнется похолодание, но не сильное. Например, с 1 по 3 января днем в регионе будет от -14 до -11 градусов. Ветер будет все еще юго-западный со скоростью чуть больше 3 м/с.

4 января снова потеплеет до -4 градусов. Будет идти снег, дуть несильный ветер. Такая погода продлится до 7 января включительно.

Сибирская зима начнет подкрадываться к нам с 8 января. Днем температура будет достигать -15 градусов, ночью — -20 градусов.