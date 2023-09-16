Какая погода будет 16 сентября в Алтайском крае

Преимущественно без осадков, местами по югу и востоку небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +16 до +21 градуса.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Ранее на Алтае уже выпал снег.
О погоде в Алтайском крае 16 сентября рассказали синоптики.
Преимущественно без осадков, местами по югу и востоку небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +16 до +21 градуса.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Ранее на Алтае уже выпал снег.
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