На Алтае выпал первый снег

Снег оказался на высоте 2 м над уровнем моря.
Также участники сообщества Barnaul 22 передали, что на вершинах Усть - Канского района снег выпал еще несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе ночью выпал снег.
Первый снег выпал в Сайлюгемском национальном парке.
Снег оказался на высоте 2 м над уровнем моря.
Также участники сообщества Barnaul 22 передали, что на вершинах Усть - Канского района снег выпал еще несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что в алтайском селе ночью выпал снег.
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