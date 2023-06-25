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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 25 июня

Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в регионе на 25 июня.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Температура ночью - +5...+10 градусов. По югу и востоку местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер прохладный - северо-западный, 3-8 м/с, местами в восточных районах порывы до 16 м/с.

Днем температура составит от +17 до +22 градусов. По югу и востоку местами кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью - +7...+9 градусов. Днем - +19...+21 градус.

Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 3-8 м/с.

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