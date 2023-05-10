Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 10 мая

Погода в Алтайском крае
Температура ночью установится от +5 до +10 градусов, местами до +15 градусов. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура днем - от +15 до +20 градусов, местами по югу до +25. Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Весна 2023 в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru
Погода в Барнауле
Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9 градусов тепла.
Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.
Днем температура воздуха поднимется до +19 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.