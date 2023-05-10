Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле 10 мая

Синоптики региона рассказали о жаркой погоде в Алтайском крае и Барнауле 10 мая.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью установится от +5 до +10 градусов, местами до +15 градусов. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура днем - от +15 до +20 градусов, местами по югу до +25. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Весна 2023 в Барнауле. Предоставлено altapress.ru

Погода в Барнауле

Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9 градусов тепла.

Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Днем температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.