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Жизнь

Жара и солнце. Какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 7 мая

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют потепление до +28 градусов 7 мая в регионе.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью жителей края ожидает температура от +6 до +11 градусов, в предгорьях местами 0...+5 градусов. Температура днем составит от +23 до +28 градусов.

Без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 м/с, по югу местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в Барнауле температура составит от +7 до +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24...+26 градусов.

В краевой столице без осадков. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 м/с.

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