Жара и солнце. Какая погода будет в Алтайском крае и в Барнауле 7 мая

Погода в Алтайском крае
Ночью жителей края ожидает температура от +6 до +11 градусов, в предгорьях местами 0...+5 градусов. Температура днем составит от +23 до +28 градусов.
Без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 м/с, по югу местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составит от +7 до +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24...+26 градусов.
В краевой столице без осадков. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 м/с.