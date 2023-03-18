Какая погода будет в Алтайском крае 18 марта

Погода в Алтайском крае 18 марта
Ночью по югу местами небольшой снег. В утренние часы местами туман, возможна изморозь, На дорогах местами сильная гололедица.
Температура от -2 до -7.
Ветер северо-западный, 2−7 м/с.
Температура днем от +2 до +7 градусов. По северу местами до +13.
Преимущественно без осадков В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле 18 марта
Температура ночью от -5 до -7.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Температура от +5 до +7. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 2−7 м/с.