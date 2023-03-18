Какая погода будет в Алтайском крае 18 марта

Днем 18 марта в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле, обещают теплую погоду. Возможен туман и изморозь. Об этом сообщает meteo22 .

Погода в Алтайском крае 18 марта

Ночью по югу местами небольшой снег. В утренние часы местами туман, возможна изморозь, На дорогах местами сильная гололедица.

Температура от -2 до -7.

Ветер северо-западный, 2−7 м/с.

Температура днем от +2 до +7 градусов. По северу местами до +13.

Преимущественно без осадков В утренние часы местами туман, возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Птичка и снегопад. Putneypics / photo on flickr / CC BY-NC

Погода в Барнауле 18 марта

Температура ночью от -5 до -7.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Температура от +5 до +7. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 2−7 м/с.