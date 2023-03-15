Первый «чистый четверг» анонсировали в Барнауле

Провести первый «чистый четверг» этого года решили 16 марта, сообщают в мэрии Барнаула.

Из-за раннего наступления тепла и обильного снеготаяния «чистые четверги» начнут уже с этой недели — такую задачу поставил мэр города Вячеслав Франк.

Решение приняли на совещании, где обсуждали предупреждения затопления города талыми водами.

На центральных улицах приступят к ворошению снега. Наледь и мусор уберут во дворах жилых домов, на тротуарах, внутриквартальных проездах и общественных территориях.

Особое внимание уделят работе управляющих компаний и ТСЖ.

Всем участникам совещания поручили сформировать ежедневные графики уборки и довести поручение до всех организаций, учреждений, торговых предприятий, органов ТОС и общественных объединений.

Ранее мэрия Барнаула ответила читателям altapress.ru, когда расчистят дорогу у нового ЖК.