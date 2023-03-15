15 марта
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Жизнь

«Снег уберут, когда он растает». Мэрия Барнаула ответила читателям altapress.ru, когда расчистят дорогу у нового ЖК

Накануне altapress.ru опубликовал жалобу барнаульцев том, что дорога к Телецентру и новому ЖК «Парковый» покрыта льдом и снегом, а когда все подтаивает — лужами и грязью. Мэрия ответила на обращение.

Район Телецентра.
Район Телецентра.
Предоставлено altapress.ru

Что ответила мэрия

«Работы по ул. Парковой будут проведены до 24 марта», — такой ответ дала администрация в соцсетях на вопрос жительницы нового ЖК.

Погода в Барнауле с 15 по 24 марта

Читатели altapress.ru в свою очередь обратили внимание на прогноз погоды на ближайшую неделю.

С 15 по 19 марта в городе обещают от +6 до +2 градусов, с 20 по 22 марта — от -7 до -2, с 23 по 24 марта плюсовая температура снова вернется, в Барнауле будет +2. Это передает сервис Яндекс.Погода.

«Снег уберут, когда он растает», — прокомментировали барнаульцы ответ от городской администрации.

Комментарии жителей Барнаула в социальных сетях

«А я там работаю, каждый день, как наказание…» — написала жительница барнаула Наталья К.

«Там всегда невозможно проехать, как они жилые кварталы сдают и посмотреть бы, кто их принимает?», — задала вопрос Наталья У.

«Жуть какая. Как в бомжатнике», — немногословно прокомментировала фотографии Татьяна Ш.

«И зима не снежная была, и весь город плывет и скован льдом. Вообще не вывозили снег. Хозяина в городе нет», — написала девушка Вера.

Почитать подробнее об этой дороге можно здесь.

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