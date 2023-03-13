Ни проехать, ни пройти, ни обойти. Барнаульцы показали дорогу и тротуары у Телецентра и нового ЖК

Барнаулец прислал в редакцию Altapress.ru фотографии дороги и тротуатров в районе Телецентра. По улице Парковой и то, и другое остается нечищенным уже две недели. «Ежедневно здесь застревает по три-четыре автомобиля, а пешеходу и вовсе невозможно пройти», — сообщают местные жители.

Дорога, ведущая от нового жилого комплекса «Парковый» к Змеиногорскому тракту, две недели в наледи, лужах и колдобинах. Проблема заключается не в том, что ездить приходится аккуратно, а в том, что преодолеть некоторые участки дороги иногда попросту невозможно.

В минусовую температуру машины буксуют в ямах, в плюсовую — в снежной «каше». На единственной объездной дороге ситуация не лучше.

В итоге с конца февраля автомобили здесь застревают практически ежедневно. Некоторые получается выталкивать с соседской помощью, менее везучим удается выбраться лишь при помощи другого автомобиля и троса.

Пешеходам тоже сложно пробраться к остановке общественного транспорта: во-первых, лужи, во-вторых, наледь. Возле «хрущевок» по улице Парковой ситуация еще хуже — там настоящий «каток».

Ранее жительница Барнаула показала обстановку на улице Кулагина, — на «территории комфортной городской среды», где не комфортно ни автомобилистам, ни пешеходам.