С недавнего времени двор в районе дома по ул. Кулагина, 4 в Барнауле относится к территориям комфортной городской среды. Однако, как обычно случается, весна настала внезапно — с распутицей, ледяными глыбами под лужами, неубранными кучами спрессованного снега, который почему-то еще с ранней зимы не вывозится. Такая картина, во всяком случае, именно в зоне комфорта.

Фотосвидетельства сделаны жильцами дома 11 и 12 марта.

Как выйти сквозь эти лужи — непонятно. Потому жильцы просто выходят на проезжую часть и идут по автодороге. А что делать? Автомобилисты пока не в злобе — выходные дни, потому даже немного уступают «пешикам». Но в будние дни поток машин нескончаемый, потому уловка не пройдет.

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк провел кабинетное совещание с чиновниками, где говорилось, что из-за потепления и последующим похолоданием есть угроза появления наледи и ледяных навесов на крышах зданий, а также образования гололеда на придомовых территориях и тротуарах.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул — ответственность за расчистку крыш и территорий домов, ликвидацию сосулек на козырьках подъездов несут УК, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Причем средства на это предусмотрены в плате за текущее содержание жилья.

График приведения в порядок крыш и дворов находится на постоянном контроле профильного городского комитета, районных администраций, говорилось в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Но дело в том, что жильцы этого дома уже неоднократно обращались как в муниципальную УК «Смарт», обслуживающую компанию, так и в профильный отдел администрации Октябрьского района — когда на город обрушился февральский ливень, и все потекло.

Сперва работники выясняли, кто должен убрать снежную кучу на выходе со двора, и провели целое расследование. А потом начался снегопад вместе с минусовыми температурами. И все ответственные лица, видимо, расслабились.

Сейчас середина марта — плюсовая температура, ночной затяжной дождь. И выйти со двора невозможно. С риском для здоровья можно, правда, добраться до мусорных контейнеров. Некоторые — и это не шутка — на автомобилях довозят до «помойки» мешки с мусором, чтобы не рисковать лишний раз. Под угрозой затопления — подвал.

Такая вот «комфортная» среда.

На вчерашнем совещании глава города сказал: «Наша задача — обеспечить безопасность людей». Ждем.

Куда звонить

По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.

Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.

Горячая линия

Телефоны:

Индустриальный район- 47−51−83;

Железнодорожный район — 62−56−95;

Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;

Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).

Между тем снежная наледь сошла с крыши на голову ребенка в Барнауле.

СК возбудил уголовное дело по 238 УК РФ (оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле.