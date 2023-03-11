Мэрия рапортует: усилится контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи в Барнауле

График приведения в порядок крыш и дворов находится на постоянном контроле профильного городского комитета, районных администраций, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.
Глава города Вячеслав Франк подчеркнул — ответственность за расчистку крыш и территорий домов, ликвидацию сосулек на козырьках подъездов несут УК, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Причем средства на это предусмотрены в плате за текущее содержание жилья.
«Наша задача — обеспечить безопасность людей», — заявил Вячеслав Франк.
Куда звонить
По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.
Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.
Горячая линия
Телефоны:
Индустриальный район- 47−51−83;
Железнодорожный район — 62−56−95;
Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;
Октябрьский район — 24−74−98;
Центральный район — 63−08−25;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;
Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).
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