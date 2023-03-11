Мэрия рапортует: усилится контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи в Барнауле

Из-за потепления и последующим похолоданием есть угроза появления наледи и ледяных навесов на крышах зданий, а также образования гололеда на придомовых территориях и тротуарах.

График приведения в порядок крыш и дворов находится на постоянном контроле профильного городского комитета, районных администраций, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул — ответственность за расчистку крыш и территорий домов, ликвидацию сосулек на козырьках подъездов несут УК, ТСЖ или эксплуатирующие здание организации. Причем средства на это предусмотрены в плате за текущее содержание жилья.

«Наша задача — обеспечить безопасность людей», — заявил Вячеслав Франк.

Куда звонить

По вопросам уборки придомовой территории и крыш от снега и льда необходимо обращаться в свою управляющую компанию, ТСЖ.

Жители могут обратиться в администрации района, города, инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края для принятия мер.

Горячая линия

Телефоны:

Индустриальный район- 47−51−83;

Железнодорожный район — 62−56−95;

Ленинский район — 54−44−49, 54−43−83;

Октябрьский район — 24−74−98;

Центральный район — 63−08−25;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — 37−05−07;

Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края — 56−64−32 (горячая линия).

Между тем снежная наледь сошла с крыши на голову ребенка в Барнауле.

СК возбудил уголовное дело по 238 УК РФ (оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле.