Снежная наледь сошла с крыши на голову ребенка в Барнауле

Как рассказали в СК и прокуратуре, девочке понадобилась медицинская помощь.
Проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура Железнодорожного района.
По результатам проверки оценят полноту реализации полномочий УК и органами местного самоуправления.
СК возбудил уголовное дело по 238 УК РФ (оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле.