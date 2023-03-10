10 марта
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Происшествия

Снежная наледь сошла с крыши на голову ребенка в Барнауле

В Барнауле 8 марта с крыши дома по пр. Ленина, 149 сошла наледь и травмировала голову 13-летней девочки, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Как рассказали в СК и прокуратуре, девочке понадобилась медицинская помощь.

Проводят доследственную проверку, ход которой контролирует прокуратура Железнодорожного района.

По результатам проверки оценят полноту реализации полномочий УК и органами местного самоуправления.

СК возбудил уголовное дело по 238 УК РФ (оказание услуг, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Франк назвал неудовлетворительной работу по уборке снега и наледи в Барнауле.

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