Какая погода будет в Алтайском крае 13 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +5...+10 градусов, местами до +15 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Днем потеплеет до +14...+19 градусов. Местами небольшие, по югу умеренные дожди.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле температура составит +7...+9 градусов. Временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
Днем потеплеет до +17...+19 градусов. Временами дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.